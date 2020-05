È in stato di fermo l’uomo di 35 anni, un italiano nato in Brasile, che nel pomeriggio ha picchiato e poi cosparso di benzina l’ex convivente, una donna di 47 anni. L’episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio a Mezzolombardo, in Trentino. L’uomo, che si è presentato alla porta della donna con la scusa di parlarle, sarà interrogato dai carabinieri e sarà poi la magistratura a valutare per quale reato procedere, se per aggressione oppure per tentato omicidio.