Organizazzione Mondiale delle Scemenze: “molto raro che un asintomatico riesca a trasmettere il Covid”

Durante questi mesi di pandemia, quella che ormai tutti conosciamo come Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), si è lasciata scappare nel corso del tempo delle dichiarazioni un pò contraddittorie per quanto riguarda il coronavirus. Tra le varie esternazioni che hanno creato dibattiti all’interno dell’opinione pubblica, spicca quella della dottoressa Van Kerkhove, che avrebbe detto di considerare “molto raro” che un individuo asintomatico riesca a trasmettere l’infezione.

Tali dichiarazioni hanno chiaramente scatenato un putiferio, proprio perché la quarantena che abbiamo vissuto derivava proprio dal fatto che il virus non solo mutava continuamente, ma si trasmetteva (e lo fa ancora) attraverso gli asintomatici con velocità e letalità devastanti. Se la frase dell’epidemiologa fosse stata vera (ma è scientificamente provato che non è così) vuol dire che siamo stati davvero dei masochisti a chiuderci in casa due mesi, mentre le famiglie sarebbero costituite da mostri per aver tenuto i loro bambini lontano dai banchi di scuola o dai loro nonni.

Dopo essersi accorta della grave esternazione fatta, Van Kerkove ha cercato di correggersi affermando che quando si parla di coronavirus non esistono opinioni definitive per il momento. Sempre secondo l’Oms portare i guanti sarebbe rischioso perché il loro uso può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.

Come se non bastasse le mascherine adesso sarebbero da utilizzare solamente quando risulta difficile mantenere una certa distanza, motivo per cui è molto facile chiedersi quale fosse lo scopo di tutte le truffe legate ai guanti e alle mascherine che non si trovano. La risposta è ovvia ed è chiaro che come al solito in mezzo c’è sempre e solo il Dio Denaro, che per molti va oltre la salute e per una quantità industriale di medici è l’unico vero giuramento da portare avanti. Oltre questa triste certezza (che già potrebbe bastare a sdegnarci), la seconda cosa di cui possiamo essere sicuri è che qualcuno all’interno dell’Organizzazione Mondiale delle Scemenze dovrebbe fare pace con il proprio cervello.