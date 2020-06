Nasa, perfezionato l’accordo per la progettazione della cabina per l’equipaggio della stazione spaziale Gateway

La Nasa ha finalizzato il contratto per la progettazione della cabina dell’equipaggio della stazione spaziale lunare Gateway. Gli astronauti attraccheranno a questo avamposto all’arrivo in orbita lunare, prima di intraprendere la loro discesa sulla superficie della luna. Il contratto da 187 milioni consentirà a Orbital Science Corporation di Dulles, in Virginia, di progettare il compartimento dell’equipaggio.

Conosciuto come avamposto abitativo e logistico (Halo), i progressi saranno rivisti alla fine di quest’anno e si prevede che un secondo contratto coprirà la sua fabbricazione e la sua integrazione con l’unità di propulsione e potenza del Gateway, attualmente in fase di realizzazione da Maxar Technologies.

Halo sarà basato sull’esistente nave da carico Cygnus di Northrop Grumman che rifornisce la Stazione Spaziale Internazionale. Nel luglio 2019, la Nasa ha usato questo per giustificare l’elusione della sua normale politica di gara aperta, affermando che solo Northrop Grumman poteva fornire il modulo di abitazione in tempo per rispettare la data di sbarco proposta per il 2024. Tuttavia, i piani della Nasa sono cambiati quest’anno e, sebbene il Gateway rimanga un componente chiave tra i vari obiettivi di un’esplorazione lunare sostenibile, ora potrebbe essere bypassato del tutto per l’atterraggio iniziale.