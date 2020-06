Le guerre culturali rischiano di farci dimenticare quanto siamo diventati liberali

Il ministro britannico Boris Johnson ha scatenato una guerra culturale contro la statua di Churchill. Così ha affermato in un recente titolo il New York Times, con tanto di conferma da parte del Washington Post che si trova sulla stessa linea di pensiero. Da questo punto di vista risulta interessante vedere i risultati di un sondaggio di Ipsos Mori, pubblicato la scorsa settimana, che dipinge un quadro dettagliato sotto svariati aspetti. Nove britannici su 10 sarebbero felici per il loro bambino di sposare qualcuno di un altro gruppo etnico. Solo il 3% pensava che qualcuno dovesse essere bianco per essere “veramente britannico”. “Il pubblico britannico”, hanno osservato i sondaggisti, “è diventato dichiaratamente più aperto nei loro atteggiamenti nei confronti della razza”.

Un puzzle molto simile lo troviamo in America. Due mesi fa, se avessi chiesto agli accademici o ai commentatori le conseguenze delle città americane bruciate sulla scia delle proteste sull’uccisione di un uomo nero da parte di un poliziotto bianco, la maggior parte avrebbe probabilmente concordato che la polarizzazione sarebbe stata esagerata e Donald Trump si sarebbe rafforzato, ma invece è successo esattamente il contrario. Il presidente sembra più isolato dal punto di vista politico e persino i gruppi demografici considerati significativi per la base di Trump, quelli senza istruzione superiore, ad esempio, mostrano simpatia nei confronti di Black Lives Matter.



Da un punto di vista, i liberali hanno già vinto le guerre culturali. Gli atteggiamenti nei confronti della razza, del genere e della sessualità sono cambiati così tanto negli ultimi 40 anni che siamo quasi diventati ciechi a quella trasformazione. Tra il 1989 e il 2019, la percentuale della popolazione che pensava che le relazioni gay fossero sbagliate è scesa dal 40% al 13%; i numeri contrari agli aborti si sono dimezzati, così come quelli che pensavano che fosse sbagliato avere un figlio fuori dal matrimonio.

Quando fu pubblicato il primo Social Attitudes Survey britannico nel 1983, oltre il 50% dei bianchi non avrebbe sostenuto un coniuge di una razza diversa, una cifra che a malapena è diminuita nel corso di quel decennio. La Gran Bretagna negli anni ’80 era un altro paese. Il razzismo era vizioso, viscerale e intrinseco nel tessuto della società britannica in un modo difficile da immaginare ora.

Il razzismo non è scomparso, ma il contesto è molto diverso. Attacchi razzisti o discriminazione sul posto di lavoro oggi hanno luogo in una società in cui praticamente nessuno, a differenza di 40 anni fa, li considera accettabili. Allo stesso tempo, tuttavia, il tradizionale divario tra sinistra destra si è annullato.

La cultura e l’identità svolgono un ruolo più importante nel modo in cui ci definiamo politicamente e quando si parla di “Liberale” o “Conservatore”, di “Rimanere” o “Lasciare”– questi aspetti sono visti come identità culturali e come punti di vista politici.



La coincidenza di queste due tendenze ha creato società più liberali e tuttavia più frammentarie. Se prendiamo in esame la questione immigrazione, la maggior parte dei sondaggi mostra che la Gran Bretagna ha imparato ad accettare di più tale questione, portando alcuni commentatori a suggerire che la Brexit ha reso le persone meno preoccupate per l’immigrazione.

La realtà però è più complicata, poiché ll cambiamento negli atteggiamenti è iniziato molto prima del dibattito sulla Brexit e i sondaggi mostrano che quasi la metà degli elettori ritiene che l’immigrazione abbia un impatto negativo rispetto al 12% degli elettori rimanenti; meno di un terzo degli elettori di congedo ritiene che l’immigrazione abbia un impatto positivo. La maggioranza del pubblico vuole ancora che i numeri siano ridotti e la complessità della risposta non è sorprendente, poiché il pubblico è diventato più liberale e meno razzista.

Tuttavia, l’immigrazione è diventata anche simbolo di un cambiamento inaccettabile. Negli ultimi decenni le vite della classe operaia sono state rese più precarie attraverso la stagnazione dei salari, l’ascesa dell’economia dei concerti e l’imposizione dell’austerità. Il potere delle organizzazioni del movimento operaio si è eroso, il partito laburista si è allontanato dai suoi collegi elettorali tradizionali. Gli immigrati non sono responsabili di questi cambiamenti, ma il declino del potere economico e politico della classe lavoratrice ha contribuito a oscurare le radici economiche e politiche dei problemi sociali, poiché il linguaggio della cultura è diventato un mezzo importante attraverso il quale comprendere il proprio posto nella società, così tanti nella classe operaia hanno visto la loro emarginazione come una perdita culturale.

L’immigrazione, vista come una delle ragioni principali del cambiamento culturale, è diventata responsabile di quella perdita. Quelli che sfidano il razzismo allo stesso modo spesso vedono i loro problemi attraverso la lente della politica dell’identità e anche i loro obiettivi sono spesso simbolici. I dibattiti sul razzismo negli ultimi anni si sono spesso concentrati su questioni come l’appropriazione linguistica e culturale. Ciò che è iniziato come proteste contro la brutalità della polizia si è trasformato, per alcuni, in una campagna contro le statue razziste e le polemiche su un inno di rugby inglese. La “svolta culturale” degli ultimi anni ha incoraggiato le persone a ripetere i problemi politici come questioni di cultura o identità, piuttosto che chiedere “Quali sono le ragioni politiche per la mancanza di alloggi e stipendi stagnanti?” o “Quali sono le radici sociali del razzismo e quali cambiamenti strutturali sono necessari per combatterlo?”

La verità è che cerchiamo di incolpare l’Altro, esigere il riconoscimento per la nostra particolare identità e litigare sui simboli.



Molte persone della classe lavoratrice bianca accusano gli immigrati di rubare posti di lavoro e truffare il sistema di sussidi, mentre gli antirazzisti spesso deridono i “Karens” e i “gammon” e le persone della classe operaia come fanatici. La crescita di atteggiamenti sociali liberali, lungi dall’essere una base dalla quale costruire un movimento per affrontare sia il razzismo che l’emarginazione della classe operaia e finisce per perdersi nelle fratture sociali. Dobbiamo stare attenti a non rimanere intrappolati nella nostra cecità.