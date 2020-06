Stati Uniti vs. Cina, la nuova Guerra Fredda che sta dividendo il mondo in due blocchi

Gli Stati Uniti accusaronono gli imprenditori di Mosca alla fine della Seconda Guerra Mondiale e George Kennan, autore del famoso Long Telegram nel 1946, era visto come l’intellettuale della Guerra Fredda, che ha ricordato che se avesse inviato il suo telegramma sulla natura della minaccia sovietica sei mesi prima, il suo messaggio “probabilmente sarebbe stato ricevuto nel dipartimento di stato con le labbra increspate e le sopracciglia alzate”.

Intanto Stati Uniti e Cina oggi discutono sulla pandemia da coronavirus e sembra che molte delle democrazie del mondo stiano raggiungendo, rapidamente come nel 1946, una nuova percezione dell’ordine mondiale. Mike Pompeo, il segretario di stato americano, ha dichiarato che il partito comunista cinese è la prima minaccia alla sicurezza, maggiore del terrorismo internazionale, e un numero crescente di paesi sembra essere d’accordo.

Gli Stati Uniti chiedono che i loro alleati non solo ammettano l’ingenuità precedente, ma si uniscano ad essa in un’alleanza anti-cinese. La Cina, forse meno apertamente, sta facendo pressioni sui paesi affinché si uniscano al suo blocco di potere rivale. Molti paesi stanno cercando di proteggersi, ma le possibilità di neutralità o disallineamento si stanno restringendo.

In effetti, la grande questione per i prossimi sei mesi è la misura in cui possono prevalere quei paesi contrari alla divisione del mondo in due blocchi. Alcuni anni fa, molti pensavano che queste potrebbero essere domande per la fine del decennio e già ai tempi una rivalità da superpotenza si stava lentamente diffondendo quando il Presidente degli Stati Uniti era Barack Obama, ma adesso ha assunto ulteriore potere con l’avvento dell’amministrazione Trump.



Secondo Kishore Mahbubani, membro dell’Asia Research Institute, Trump si è preparato per questa battaglia in modo caotico. “Il problema fondamentale è che gli Stati Uniti hanno deciso di lanciare un concorso geopolitico contro la Cina, la più antica civiltà del mondo, senza prima elaborare una strategia globale su come gestire questo concorso. È abbastanza scioccante. Queste non sono questioni astratte per la Corea e il Giappone. L’America vuole che entrambi si separino dalla Cina, ma per loro è un suicidio economico”.

In Europa è in atto una lotta analoga per un terreno neutrale. Sì, l’Europa ha definito la Cina “un rivale sistemico” un anno fa e la maggior parte dei paesi dell’UE sta cercando di diversificare le proprie catene di approvvigionamento, limitare i sussidi esteri o rivedere il modo in cui regolano gli investimenti sensibili cinesi verso l’interno. Ma Josep Borrell, il capo della politica estera dell’UE, è riluttante ad essere trascinato nella guerra totale di Trump.

Nel 2019 la Cina ha acquistato € 96 miliardi di esportazioni tedesche, quasi la metà di quelle dell’UE. La Volkswagen ha venduto 4,2 milioni di automobili nel 2017. Se la Deutsche Telekom fosse costretta a rimuovere dalla sua rete i fornitori di apparecchiature cinesi, si andrebbe incontro ad uno scenario chiamato Armageddon. Una rivalità sistematica non è nell’interesse di Berlino.

Allo stesso modo, in America Latina alcuni paesi sorprendenti si stanno dimostrando incentrati sulla Cina. Il Cile considera la Cina come principale partner commerciale sia in termini di importazioni che di esportazioni.

La Cina ha anche superato il Brasile come principale partner commerciale dell’Argentina. Il presidente argentino, Alberto Fernández, predica che “le relazioni commerciali devono essere de-ideologizzate”. In Brasile le esportazioni in Cina sono aumentate del 13,1% nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Un terzo del debito dell’Ecuador – $ 18,4 miliardi è dovuto alle banche politiche cinesi. Anche Messico, Venezuela e Bolivia hanno forti legami commerciali con la Cina.

I paesi africani hanno preso in prestito fino a $ 150 miliardi – quasi il 20% del loro debito esterno – dalla Cina, i dati raccolti dalla Johns Hopkins University mostrano, che negli ultimi anni, i prestiti della Cina sono cresciuti fino a superare i prestiti combinati del FMI, della Banca mondiale e del Club di Parigi. Tuttavia, circa il 50% dei prestiti internazionali della Cina a paesi in via di sviluppo ed emergenti non è incluso nelle statistiche ufficiali. La Cina afferma che, nell’ambito del G20, farà del suo meglio per alleviare l’onere del debito in Africa, sospendendo i pagamenti per almeno otto mesi.

Tuttavia la Cina non ha annunciato tutti i dettagli e le condizioni di molti dei suoi prestiti sono oscure. “I termini di questi prestiti sono molto opachi e ci vorrà molto tempo per la ristrutturazione”, afferma William Jackson, il principale economista dei mercati emergenti della società di ricerca Capital Economics. “C’è poco potere di negoziazione tra i paesi africani. La Cina è nella posizione più forte”.

La Cina ha utilizzato questa rete mondiale per fare la sua lunga marcia attraverso le istituzioni delle Nazioni Unite, resa possibile dalla marcia più corta degli Stati Uniti negli stessi forum. Un avvertimento precoce per l’Occidente è arrivato nel 2017 quando il candidato britannico a dirigere l’Organizzazione mondiale della sanità è stato schiacciato dal candidato etiope sostenuto dalla Cina, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Cina stessa ora dirige quattro delle 15 agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Prima delle elezioni per il direttore generale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel 2019, la Cina ha cancellato 78 milioni di dollari di debito dovuti dal governo camerunese, il cui candidato nominato per coincidenza ha ritirato successivamente la sua offerta. La Cina ha battuto il candidato francese, prendendo 108 dei 191 voti totali. Dopo anni di contrazione del wallflower, la Cina è diventata anche attiva nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, sponsorizzando le mozioni e nel luglio 2019 schiacciando le critiche occidentali sul trattamento della Cina da parte di 1 milione di musulmani.

Proprio come la Cina ha corteggiato i suoi alleati, Trump ha insultato il suo. Mira Rapp-Hooper, nel suo nuovo libro Shields of the Republic, documenta sia il modo in cui Trump ha glorificato la distruzione delle alleanze, sia il prezzo che gli Stati Uniti stanno pagando: “Trump non ha bisogno legalmente di recidere le alleanze dei trattati – trattandole come racchette di protezione per le quali le parti protette non possono mai pagare abbastanza”.