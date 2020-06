“O cambiamo o moriamo”: il progetto di agricoltura radicale in Amazzonia

La Foresta Amazzonica è probabilmente il più grande polmone del nostro pianeta, ma l’abbattimento di alberi sta già portando gli esperti del settore a cercare di “riparare i danni”, anche se riportare la vita e il verde è sempre più difficile.

Situato nell’isolata riserva amazzonica di Tapajós-Arapiuns nello stato Pará del Brasile, l’Experimental Active Forest Centre (CEFA) è stato istituito nel 2016 per risolvere problemi come questo ed è parte di un crescente movimento per l’agricoltura sostenibile in Brasile, che ha assunto una nuova urgenza con la pandemia di coronavirus, poiché gli scienziati avvertono che la crisi climatica e lo sviluppo del territorio aumentino le possibilità di un altro virus mortale che balza dagli animali agli umani.

Eugenio Scannavino Netto ha trascorso tre decenni nella foresta pluviale lavorando su diverse soluzioni al problema. Nel 1987 ha fondato il progetto no-profit Health and Happiness, noto con le sue iniziali portoghesi PSA (Projeto Saúde e Alegria), nella vicina Alter do Chão. Il gruppo aiuta lo sviluppo sostenibile della comunità fornendo al contempo servizi sanitari ed educativi per le comunità remote usando una barca dell’ospedale e i pagliacci che tanto piacciono ai più piccoli. L’anno scorso è stata giudicata una delle 100 migliori ONG in Brasile.



Gli obiettivi del centro sono ambiziosi e pratici: 40.000 piantine del suo vivaio saranno donate alle comunità locali per riforestare le aree della riserva abbattute e bruciate per il bestiame o l’agricoltura tradizionale. Questi includono il pau-brasil, coltivato per essere venduto come legno; urucum, i cui semi sono tradizionalmente usati come vernice per il corpo dai popoli indigeni dell’Amazzonia e venduti per coloranti nel rossetto; e pau-rosa, le cui foglie sono usate nel profumo.

Tuttavia mentre i progetti del PSA in questa regione sono stati ampiamente elogiati per benefici come la riduzione della mortalità infantile, la polizia ha fatto irruzione nel suo quartier generale ad Alter do Chão lo scorso novembre. Gli agenti hanno arrestato quattro vigili del fuoco di una brigata volontaria che si era occupata di intervenire durante gli incendi che si sono verificati in Amazzonia lo scorso anno.

Sono stati sequestrati documenti e computer. L’indagine della polizia ha affermato che i pompieri stavano accendendo incendi nelle riserve nei pressi di Alter do Chão – un luogo di bellezza con spiagge famose – per ottenere denaro internazionale, ma l’esito di tale inchiesta ha portato gravi fallimenti che sono stati esposti dai media brasiliani.

I pubblici ministeri federali che indagano sui ladri di terra sospettati di aver incendiato la stessa riserva hanno dichiarato di non aver trovato prove del coinvolgimento di vigili del fuoco volontari o di ONG. L’inchiesta, sospesa durante la pandemia, deve ancora concludersi, ma il raid della polizia è arrivato dopo che il presidente di estrema destra del Brasile, Jair Bolsonaro, ha accusato le ONG di aver incendiato l’Amazzonia senza fornire alcuna prova. “Questa è molto più un’operazione politica che un’operazione tecnica di polizia”, ​​afferma Scannavino Netto.

In effetti, il PSA mira ad essere inclusivo piuttosto che politicamente divisivo. L’anno scorso ha organizzato un evento sull’agricoltura sostenibile nella città più vicina di Santarém. All’evento ha parlato Rogério Vian, un agricoltore dello stato di Goiás, che coltiva soia biologica e sostenibile e fa parte di un gruppo nazionale di agricoltori che lavora su tecniche agricole sostenibili e sulla riduzione dell’uso di pesticidi, ciò che definisce una via di mezzo tra agricoltura biologica e convenzionale.

“Gli agricoltori hanno bisogno della foresta e dell’ambiente più di chiunque altro”, afferma. “Perché non produrre e conservare? Puoi fare tutto allo stesso tempo.” Un altro oratore del medesimo evento è stato Ernst Götsch, 72 anni, un agricoltore svizzero che ha sviluppato un sistema di coltivazione di colture e alberi che chiama agricoltura “sintropica” in una fattoria a Bahia nel nord-est del Brasile.

La deforestazione del 1999 avrebbe avuto come conseguenza in Malesia lo scoppio del virus Nipah, che ha ucciso 105 persone dopo essere passato dai pipistrelli ai maiali, fino ad arrivare alle persone. Lo scoppio ha ispirato il film Contagion del 2011, con Gwyneth Paltrow. A marzo, Scannavino Netto ha sostenuto sul quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo che le monoculture dell’agricoltura moderna stavano distruggendo tutto, dalla biodiversità agli insetti che fungono da “bioregolatori”.

Ridurre l’Amazzonia cambia il comportamento degli animali e aumenta il rischio di un altro virus molto più letale che salta sull’uomo. Il Covid-19 è stato un avvertimento. “O cambiamo”, ha detto in una recente intervista telefonica, “o moriremo nella prossima pandemia. E sarà veloce. “