Rolling Stones vs. Donald Trump: bufera sull’uso non autorizzato delle canzoni per la campagna elettorale

I Rolling Stones stanno minacciando Donald Trump di azioni legali per l’utilizzo delle loro canzoni durante i suoi raduni. Il team legale della band ha dichiarato che stava lavorando con l’organizzazione per i diritti musicali BMI per fermare l’uso del loro materiale nella campagna di rielezione di Trump.

Il BMI ha informato la campagna del presidente degli Stati Uniti per conto del gruppo che l’uso non autorizzato delle loro canzoni costituirà una violazione del suo accordo di licenza, afferma la nota. Se Trump ignora l’esclusione e persiste, dovrà affrontare una causa legale per rompere l’embargo e riprodurre musica che non è stata autorizzata. Gli Stones si erano lamentati durante la campagna di Trump del 2016 sull’uso della loro musica per accendere la sua base conservatrice durante i raduni.

Il classico del 1969 You Can’t Always Get What You Want era una canzone popolare per i suoi eventi. È stato nuovamente suonato alla chiusura del recente raduno di Trump a Tulsa, in Oklahoma, un evento indoor criticato per il suo potenziale di diffusione del coronavirus. Altri musicisti e i loro rappresentanti si sono anche lamentati di avere la loro musica associata agli eventi di Trump.

La famiglia del defunto Tom Petty disse che aveva emesso un ordine di cessazione e desistenza dopo che la sua canzone I Won’ Back Back era stata usata a Tulsa. “Trump non è stato in alcun modo autorizzato a usare questa canzone per promuovere una campagna che lascia dietro di sé troppi americani e buon senso. Sia il compianto Tom Petty che la sua famiglia sono fermamente contrari al razzismo e alla discriminazione di qualsiasi tipo. Tom Petty non vorrebbe mai che una sua canzone fosse usata in una campagna di odio. Gli piaceva unire le persone”.