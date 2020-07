Dieci anni di sole in una sola ora: il nuovo timelapse della NASA

Imaweb-IDF Group completa l'acquisizione di Serinfer VIGO, MADRID & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Imaweb / IDF Group ("The Group"), uno dei maggiori sviluppatori di soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti ("CRM") e sistemi di gestione della concessionaria ("DMS") per l'industria automobilistica in Europa, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Serinfer Servicios Informáticos SL ("Serinfer"), il segmento dei software per computer […]

Deenova moltiplica la sua presenza sul mercato dell'automazione della farmacia in 7 paesi europei MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova informa oggi che la sua espansione geografica continua nel 2020, passo dopo passo implacabilmente, in Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Svizzera, grazie a tre nuovi ed esperti collaboratori con un totale di 66 anni di esperienza nell’industria sanitaria. Christophe Jaffuel, Direttore dello sviluppo dei mercati esteri di Deenova, ha dichiarato: “Sono […]

Lifesize migliora l'integrazione con Microsoft Teams e altre piattaforme di collaborazione video ROMA--(BUSINESS WIRE)--Lifesize®, leader globale nella realizzazione di soluzioni per la comunicazione aziendale coinvolgenti e innovative, ha annunciato oggi di aver aggiunto nuove integrazioni per le riunioni video verso Microsoft Teams e servizi di videoconferenza di terzi, nella sua famiglia di sistemi video Lifesize Icon in 4K. Queste nuove integrazioni consentiranno ai clienti di connettersi ad […]

Riassunto: L'Italia prima beneficiaria dell'EU Malaria Fund: la senese Achilles Vaccines srl si aggiudica i finanziamenti per combattere malaria e COVID-19 SIENA--(BUSINESS WIRE)--L'EU Malaria Fund (EUMF) ieri, presso la sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ha presentato il primo investimento in Achilles Vaccines srl. Questi fondi saranno indirizzati allo sviluppo di un innovativo vaccino antimalarico tramite la versatile piattaforma tecnologica dell'azienda che trasforma i batteri, naturali vettori di molecole nocive per la salute umana, […]