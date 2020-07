“Liberare Hong Kong” dai maniaci del controllo è la rivoluzione del 2020: intanto la polizia acquisisce nuovi poteri

TikTok si allontana da Hong Kong e Zoom smetterà di soddisfare le richieste di dati delle autorità cittadine poiché le società di social media hanno reagito negativamente alle nuove leggi sulla sicurezza nazionale imposte alla città da Pechino. TikTok, di proprietà di ByteDance, con sede in Cina, ha costantemente negato la condivisione dei dati degli utenti con le autorità cinesi e non inizierà ad accettare tali richieste.

La società prevede di attendere solamente qualche giorno prima di chiudere le operazioni ad Hong Kong. La decisione è stata presa “alla luce degli eventi recenti”, ed è arrivata dopo che il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno vietando le app di social media cinesi, incluso TikTok.

Microsoft, Google, Whatsapp, Facebook e Telegram hanno affermato di aver messo in pausa la cooperazione con le richieste di dati delle autorità di Hong Kong in attesa di revisioni dei diritti umani, facendo pressioni su Apple per fare altrettanto. Poche ore dopo l’annuncio di Tik Tok, la piattaforma di videoconferenza Zoom ha dichiarato a Hong Kong Free Press che avrebbe smesso di soddisfare le richieste di dati da parte delle autorità di Hong Kong.

Un portavoce di Zoom ha affermato che la società “sostiene lo scambio libero e aperto di pensieri e idee. Stiamo monitorando attivamente gli sviluppi nella RAS di Hong Kong, comprese eventuali indicazioni del governo degli Stati Uniti. Abbiamo sospeso l’elaborazione di qualsiasi richiesta di dati da e relativa a SAR di Hong Kong. Zoom è stato criticato il mese scorso dopo aver ammesso di sospendere o cancellare i conti degli attivisti di Hong Kong su richiesta delle autorità cinesi. A seguito del contraccolpo, la società ha dichiarato che avrebbe smesso di soddisfare tali richieste, ma avrebbe anche esplorato la tecnologia per bloccare gli utenti all’interno del paese”.

Dopo che il governo centrale cinese ha imposto leggi controverse, sono stati annunciati nuovi poteri radicali per la polizia di Hong Kong, incluse incursioni senza mandato e sorveglianza segreta. I poteri consentono la confisca dei beni relativi a reati di sicurezza nazionale e consentono alla polizia di alto livello di ordinare la rimozione di materiale online che sarà ritenuto violazione la legge.

L’amministratore delegato può concedere l’autorizzazione della polizia per intercettare le comunicazioni e condurre una sorveglianza segreta. Le sanzioni elencate comprendono multe salate e un potenziale biennio in carcere. I nuovi poteri sono stati rivelati quando le autorità di Hong Kong hanno rilasciato “regole di attuazione” nella tarda serata di ieri e le hanno usate rapidamente per reprimere comportamenti democratici e proteste. L’amministratore delegato della città, Carrie Lam, ha avvertito i “radicali” dicendo “di non contestare la legge, altrimenti le conseguenze sarebbero serie. Se le persone rispettano la legge e non pensano mai a mettere in pericolo la sicurezza nazionale, non c’è motivo di preoccuparsi”.

Facebook e WhatsApp mettono in pausa le richieste di dati degli utenti di Hong Kong. Alla domanda sulle preoccupazioni diffuse tra i media locali e stranieri sul fatto che le leggi li mettano a rischio criminalizzando gli atti di giornalismo, Lam ha affermato che “non è stata una mia domanda dare una garanzia su ciò che si può o non si può fare. Se i giornalisti di Hong Kong possono garantirmi al 100% che non commetteranno reati ai sensi di questa legislazione, allora non ci saranno problemi”.

La conferenza stampa di Lam è arrivata il giorno dopo che otto persone sono state arrestate in una protesta silenziosa in cui i manifestanti hanno sollevato pezzi di carta bianchi nel centro commerciale di Kwun Tong. Stavano protestando con degli slogan a favore dell’indipendenza, tra cui “liberare Hong Kong, la rivoluzione del nostro tempo”. In seguito all’approvazione della legge sulla sicurezza, i libri di figure democratiche sono stati ritirati dalle librerie. L’imposizione di Pechino sulle leggi è stata criticata come un’invasione allarmante sulle libertà della città semi-autonoma e un’espansione della sua linea indurente contro il dissenso.



Martedì il Procuratorial Daily ufficiale ha annunciato che la Cina aveva lanciato una task force speciale per aumentare la polizia politica per mantenere la stabilità sociale sulla terraferma. La task force dovrebbe “reprimere tutti i tipi di infiltrazione, sovversione, sabotaggio, attività terroristiche violente, attività di separazione etnica e attività religiose estreme”. La principale responsabilità della task force sarebbe quella di salvaguardare il sistema politico cinese. “La sicurezza politica è legata alla sicurezza nazionale e al benessere delle persone”, secondo le note.