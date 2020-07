A rischio cibo e vaccini per la Siria: la Russia vuole eliminare il piano di aiuti

Una lunga lista di incontri e dibattiti frenetici ha visto la luce dopo che la Russia è stata accusata di un uso “spregevole e pericoloso” del suo veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare un progetto di risoluzione che avrebbe rinnovato l’aiuto umanitario ai civili in Siria.

Il veto è giunto alla fine di mesi di negoziati tra i membri del consiglio di sicurezza sul numero di punti di aiuto che dovrebbero essere tenuti aperti, una disputa alimentata dalla determinazione del regime siriano di controllare l’offerta di aiuti umanitari internazionali al paese. Il governo di Bashar al-Assad ritiene che il controllo sugli aiuti porterà un maggiore controllo politico e una riaffermazione della sua sovranità dopo una guerra civile di nove anni.

Il meccanismo di erogazione dell’aiuto delle Nazioni Unite, istituito nel 2014 e rinnovato da allora, scadrà venerdì e sono in corso trattative per vedere cosa tollererà la Russia, che sostiene il regime di Assad. I rappresentanti di Mosca nel consiglio di sicurezza hanno obiettato a non più di un rinnovo di sei mesi.

La Russia è stata sostenuta dalla Cina nel porre il veto alla risoluzione, ma nessun altro paese del corpo di 15 membri ha voluto tagliare i valichi di frontiera. Sherine Tadros, di Amnesty International, ha dichiarato: “È impossibile non considerare l’importanza di fornire aiuti vitali, rimanere aperti. Per milioni di siriani, è la differenza tra avere cibo da mangiare e morire di fame. Per gli ospedali, si tratta di avere abbastanza rifornimenti per salvare vite umane. Ecco perché l’abuso della Russia e della Cina del potere di veto è spregevole e pericoloso “.

La Russia e la Cina hanno messo in pericolo la vita dei siriani, hanno dato la priorità alla politica rispetto ai principi umanitari e hanno lasciato il consiglio di sicurezza non solo paralizzato ma incapace di adempiere al suo mandato principale. L’utilizzo del veto ha messo a rischio milioni di uomini, donne e bambini siriani e intanto i casi di Covid sono in aumento in un paese il cui sistema sanitario è stato decimato da un decennio di guerra.

Nel suo progetto di risoluzione, la Russia aveva escluso Bab al-Salam dal meccanismo, lasciando solo Bab al-Hawa. Le Nazioni Unite affrontano ora la dura scelta tra il vedere la fine di tutti gli aiuti umanitari oppure accettare le condizioni della Russia.

La Germania e il Belgio, i due paesi che hanno sponsorizzato la risoluzione di veto, hanno dichiarato che il loro progetto di proposta aveva “tenuto conto delle voci di coloro che lavorano quotidianamente sul campo in Siria prendendosi cura di uomini, donne e bambini bisognosi di aiuto “.

Il capo umanitario delle Nazioni Unite, Mark Lowcock, ha dichiarato al consiglio di sicurezza tenutosi lo scorso 29 giugno che circa 2,8 milioni di persone nella Siria nord-occidentale – il 70% della popolazione della regione – hanno richiesto assistenza umanitaria.