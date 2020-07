Istambul, la leggendaria cattedrale di Hagia Sophia torna ad essere una moschea

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Trueblue rende accessibile il modello di lavoro digitale delle aziende nel settore farmaceutico e Life Science e annuncia l'integrazione del suo Artificial Intelligence Relationship Management (AiRM) con Microsoft Dynamics 365 e Power Platform al fine di migliorare l'esperienza del cliente per il mercato farmaceutico e Life Science. AiRM si presenta come l'evoluzione del Customer […]

MILANO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con €34 miliardi di capitale in gestione, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione, tramite un’entità affiliata, di una partecipazione di controllo in Project Informatica S.r.l. (la “Società”), primario operatore nel mercato italiano dell’information technology. Con sede a Stezzano (Bergamo), un fatturato di oltre €130 milioni […]

MILANO--(BUSINESS WIRE)--È con il progetto “Proud to share” che il Team Trecento11 si è aggiudicato la vittoria dell’edizione 2020 della Creative Challenge, la più grande competizione in Europa per studenti e giovani creativi organizzata da Reply nell’ambito del programma di sfide online a squadre Reply Challenges. Partita lo scorso 22 maggio con la maratona di […]

VIGO, MADRID & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Imaweb / IDF Group ("The Group"), uno dei maggiori sviluppatori di soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti ("CRM") e sistemi di gestione della concessionaria ("DMS") per l'industria automobilistica in Europa, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Serinfer Servicios Informáticos SL ("Serinfer"), il segmento dei software per computer […]