Intervista esclusiva all’apneista italiano Gianluca Genoni: dai record mondiali al messaggio contro la pesca illegale (VIDEO)

Gianluca Genoni è un apneista italiano con una storia davvero singolare. Nato a Busto Arsizio ha praticato nuoto fino all’età di 20 anni per poi decidere di dedicarsi esclusivamente all’immersione in apnea, conquistando una serie di record mondiali che ancora oggi risultano essere imbattuti.

In occasione di un evento organizzato dall’Area Marina Protetta di Milazzo dal titolo “Respiro” abbiamo intervistato l’apneista italiano, che ci ha raccontato alcuni dei passi più importanti legati ai record mondiali ottenuti in carriera, lanciando anche un messaggio contro la pesca illegale, che in questi giorni ha visto come ultimo sfortunato protagonista un capodoglio a largo delle Isole Eolie, che è stato trovato con la coda attaccata ad una rete da pesca. Ecco l’intervista esclusiva a Gianluca Genoni.