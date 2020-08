Alexei Navalny arriva in Germania per essere curato dopo un sospetto avvelenamento

L’attivista dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato condotto in un ospedale di Berlino per essere curato dal sospetto avvelenamento, dopo che sua moglie e i suoi sostenitori hanno implorato Vladimir Putin di lasciarlo andare in un ospedale siberiano. I medici della città di Omsk avevano inizialmente rifiutato di consentirgli di lasciare l’ospedale, ma alla fine gli è stato permesso di volare su un’ambulanza aerea inviata da un ente di beneficenza tedesco nelle prime ore del sabato mattina.

Dopo l’atterraggio a Berlino, Navalny, 44 anni, è stato portato d’urgenza in un convoglio di ambulanze e auto della polizia al complesso ospedaliero Charité. L’ospedale ha dichiarato che fornirà un aggiornamento sulle sue condizioni e ulteriori trattamenti una volta completati i test e dopo aver consultato la sua famiglia, aggiungendo che ciò potrebbe richiedere del tempo.

Prima che Navalny lasciasse la Siberia, i medici avevano detto che era in coma indotto e che la sua vita non era in pericolo immediato. Ma la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha detto dopo la partenza dell’aereo che “la lotta per la vita e la salute di Alexei è appena iniziata”.



I medici che hanno curato Navalny hanno permesso la sua dimissione venerdì sera, dopo una situazione di stallo di 12 ore con la sua famiglia e gli assistenti, che hanno detto che la sua vita era in pericolo in Russia. Yarmysh ha detto che i funzionari dell’ospedale hanno improvvisamente invertito la loro posizione venerdì sera. “È un peccato che ci sia voluto così tanto tempo prima che i medici prendessero questa decisione. L’aereo è in attesa da questa mattina, i documenti erano pronti anche allora.”

Alexander Murakhovsky, capo medico dell’ospedale di Omsk, ha detto che Navalny non era stato avvelenato ma che le era stata diagnosticata una malattia metabolica causata da un basso livello di zucchero nel sangue. Tutto ciò potrebbe aver causato il crollo della figura dell’opposizione a bordo del volo per Mosca giovedì, anche se non spiegherebbe perché non abbia ripreso conoscenza più di un giorno dopo.

“Hanno un ordine: non lasciarlo andare in modo che sarà impossibile per un laboratorio indipendente confermare il veleno”, ha scritto l’alleato di Navalny Leonid Volkov. Murakhovsky aveva detto che Navalny era troppo malato per essere trasferito, nonostante avesse sostenuto poche ore prima che le sue condizioni erano migliorate.” Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di Navalny, ha detto che un funzionario di polizia ha trovato una “sostanza mortale”, ma si è rifiutato di divulgare di cosa si trattasse, citando le indagini. “Questa sostanza rappresenta un rischio per la vita non solo di Alexei, ma anche di coloro che lo circondano”, aveva detto il funzionario di polizia, secondo Zhdanov.

Se confermato come avvelenamento, sarebbe l’ultimo di una serie di attacchi di alto profilo, spesso con veleno, contro esponenti dell’opposizione e dissidenti russi che include l’avvelenamento del 2018 di Sergei Skripal e la morte per fucilazione del politico dell’opposizione Boris Nemtsov nel 2015.

L’incidente ha attirato l’attenzione globale e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, ha detto che la notizia è “straordinariamente preoccupante” e potrebbe influenzare le relazioni USA-Russia. La cancelliera tedesca Angela Merkel intanto si è alleata con presidente francese Macron, esprimendo preoccupazione per le condizioni di Navalny: “Spero che possa riprendersi e, naturalmente, che sia in Francia o in Germania, possa ricevere da noi tutto l’aiuto e il supporto medico necessario”. Il whistleblower statunitense Edward Snowden, attualmente in Russia, ha scritto del sospetto avvelenamento: “Se confermato, è un crimine contro l’intera Russia. Non ci può essere democrazia senza dissenso “.