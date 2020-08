Iran, ancora numerosi dubbi sulle cause dell’esplosione dell’impianto nucleare di Natanz

L’Organizzazione iraniana per l’energia atomica ha dichiarato nella giornata di ieri che il “sabotaggio” è stato la causa di un’esplosione che ha danneggiato l’impianto nucleare di Natanz il mese scorso. L’Iran ha dichiarato dopo l’incidente del 2 luglio di aver determinato la sua causa ma ha rifiutato di rilasciare dettagli per “questioni di sicurezza”.

Il governatore di Natanz Ramezan-Ali Ferdowsi ha detto che è scoppiato un incendio nel sito, ma il presunto incidente non ha causato vittime o inquinamento radioattivo. Funzionari iraniani hanno affermato che l’incendio ha creato danni significativi che potrebbero rallentare lo sviluppo di centrifughe avanzate per l’arricchimento dell’uranio.

Il sito di arricchimento dell’uranio di Natanz, in gran parte sotterraneo, è uno dei numerosi impianti monitorati dagli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite. Il capo dell’AIEA Rafael Grossi sabato farà il suo primo viaggio a Teheran per fare pressione sull’Iran affinché conceda agli ispettori l’accesso a due sospetti ex siti atomici. I sospetti dell’AIEA sono legati allo sviluppo di armi nucleari che risale addirittura agli inizi degli anni 2000 in questi siti. L’Iran insiste che il suo programma nucleare non ha dimensioni militari.



La repubblica islamica ha ripreso l’arricchimento dell’uranio nel complesso di Natanz, nell’Iran centrale, nel settembre dello scorso anno. Al momento dell’incendio, l’IRNA ha pubblicato un editoriale in cui metteva in guardia gli acerrimi nemici dell’Iran contro azioni ostili, affermando che account di social media israeliani senza nome sostenevano che dietro di loro c’era lo stato ebraico.

L’incidente è avvenuto sei giorni dopo un’esplosione nei pressi di un complesso militare che ha scosso Teheran. Quell’esplosione nella zona di Parchin a sud-est della capitale iraniana è stata dovuta a “perdite dai serbatoi di gas”, ha detto il ministero della Difesa. L’arricchimento dell’uranio è ripreso dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente nel 2018 da un accordo internazionale che ha concesso all’Iran sollievo dalle sanzioni in cambio di un freno al suo programma nucleare.

I funzionari iraniani hanno detto ieri che la visita di Grossi non era collegata alla spinta degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per reimporre le sanzioni internazionali su Teheran.