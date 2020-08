Cinema, oggi ci lascia a 43 anni Chadwick Boseman: il supereroe di “Black Panther”

Chadwick Boseman è stato ampiamente elogiato per aver abbattuto i confini culturali e ispirato una generazione di giovani di colore, in seguito alla notizia della sua morte prematura. La star di Black Panther è morta nella sua casa nella zona di Los Angeles all’età di 43 anni, quattro anni dopo la diagnosi di cancro al colon. Era meglio conosciuto per il suo ruolo di regale T’Challa nell’universo cinematografico Marvel, il primo supereroe nero di alto profilo del franchise. Black Panther è stato considerato una pietra miliare culturale in quanto il primo film a budget elevato ad avere un regista afroamericano e un cast prevalentemente nero.

Rilasciato al culmine del movimento #OscarsSoWhite, che ha condotto una campagna contro il trascurare il talento nero agli Academy Awards, il film ha sfidato l’opposizione razzista per diventare il primo film di supereroi ad essere nominato all’Oscar per il miglior film e uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi. Lewis Hamilton ha dedicato a Boseman la sua pole position odierna al Gran Premio del Belgio, condividendo una foto di se stesso mentre fa il saluto Wakanda da Black Panther. Il pilota di Formula 1 nel post ha scritto: “Quello che ha realizzato e l’eredità che ha lasciato è così incredibile per me. Ha ispirato un’intera generazione di giovani uomini e donne di colore … Riposa al potere, amico mio”.

Boseman si è fatto un nome esplorando le vite di eminenti neri americani, lanciando la sua carriera con l’interpretazione del giocatore di baseball Jackie Robinson, il primo afroamericano a giocare nella Major League nell’era moderna. In seguito ha sempre continuato a interpretare icone tra cui James Brown e l’avvocato per i diritti civili Thurgood Marshall.