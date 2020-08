Usa, gli studi per abbattere il pregiudizio razziale nella società

L’uccisione di George Floyd da parte degli agenti di polizia a Minneapolis avvenuta tre mesi fa e quella di Jacob Blake da parte della polizia nel Wisconsin hanno portato gli Stati Uniti ad un periodo di resa dei conti. Mentre migliaia di persone hanno marciato per le strade per protestare contro la disuguaglianza razziale, molti altri sono stati anche costretti a porre alcune difficili domande sui loro livelli di pregiudizio.

Mentre alcune persone scambiano il razzismo come un pregiudizio palese, c’è un’altra componente cruciale che influenza le nostre decisioni e azioni nei confronti degli altri: il pregiudizio implicito, formato involontariamente e senza la nostra diretta conoscenza, che spesso può contraddire le nostre reali convinzioni.

Di solito, riflette un misto di esperienza personale, atteggiamenti intorno a noi mentre siamo cresciuti e la nostra più ampia esposizione alla società e alla cultura, inclusi i libri che leggiamo, la televisione che guardiamo e le notizie che seguiamo. Molti dipartimenti di polizia negli Stati Uniti hanno indicato schemi volti ad affrontare i pregiudizi impliciti come prova dei loro tentativi di sradicare il razzismo dai loro ranghi.

Affrontare questi problemi sistemici richiede spesso importanti cambiamenti strutturali e istituzionali, mentre addestrare gli individui a riconoscere i propri pregiudizi inconsci può sembrare relativamente facile. Le multinazionali come Starbucks hanno imposto una formazione sui pregiudizi impliciti in risposta agli incidenti razzisti che coinvolgono i loro dipendenti.

Mentre inginocchiarsi sul collo di un uomo fino a quando non smette di respirare è un atto estremo, il pregiudizio implicito può portare a molte forme di discriminazione e spesso può passare inosservato a chi le perpetra. Può influenzare il modo in cui tutti in una società, non solo gli agenti di polizia, si comportano gli uni verso gli altri.

È davvero possibile ridurre i pregiudizi che a malapena sappiamo di avere? E possiamo davvero sperare di liberarcene completamente? Il primo passo è riconoscere di avere dei pregiudizi. Nel 1998, l’Università di Harvard ha reso disponibile il test online come parte della ricerca condotta per Project Implicit. Finora, più di 25 milioni di persone lo hanno provato. Calvin Lai, direttore della ricerca al Project Implicit, afferma che la partecipazione è “aumentata drammaticamente con la nascita del movimento Black Lives Matter”. Lai afferma che i loro dati dal 2007 al 2015 mostrano che il 73% dei bianchi, il 34% dei neri e il 64% delle persone di altre razze hanno un pregiudizio pro-bianco e anti-nero. Questo pregiudizio è così pervasivo che anche i bambini di quattro anni, di tutte le razze si dimostrano inconsciamente a favore dei bianchi. Nel nostro passato evolutivo, i pregiudizi impliciti potrebbero averci aiutato a fare rapide valutazioni su altre persone, animali o situazioni in modo da poter decidere di combattere o scappare. Oggi, tuttavia, questi fattori possono portarci ad una involontaria discriminazione.