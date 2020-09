L’affluenza alle urne, alle 19 è vicina al 30%

Alle 19 l’affluenza per il referendum costituzionale è del 29,71%. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Il dato riguarda tutti i 7.903 Comuni coinvolti. Per quanto riguarda le Regionali, sempre alle 19, l’affluenza è del 29,98%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno che però prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poiché nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno. Sempre alle 19 l’affluenza per le Comunali è del 36,90%: il dato riguarda 606 Comuni di 15 Regioni, escluse quelle a statuto speciale.