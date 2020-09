Eugenio Giani verso la vittoria in Toscana e Michele Emiliano avanti in Puglia. Luca Zaia stravince in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. E’ quanto emerge da proiezioni e primi dati relativi alle elezioni regionali. Stando ai dati, sembra prendere corpo la possibilità di un pareggio tra centrosinistra e centrodestra nelle 6 Regioni al voto.