Torino, il meraviglioso Parco del Valentino tra storia, natura e cultura (VIDEO)

Il Parco del Valentino è un luogo molto importante per la città di Torino. Per i torinesi rappresenta il punto in cui è possibile praticare un pò di sport o evadere dalla routine della grande città, che spesso può risultare movimentata e stressante. Per i turisti invece è una notevole sorpresa, poiché qui si può ammirare il giusto mix di natura e cultura, con tanto di flora ricca e diversificata.

Il luogo è situato lungo le rive del Po e le sue origini risalgono alla seconda metà del 1600, quando la città di Torino sperimentò una nuova e intensa fase di urbanificazione. Il parco del Valentino è stato, ed è, anche un importante teatro sociale, un luogo in cui numerose manifestazioni, eventi, iniziative pubbliche e spettacoli di intrattenimento hanno coinvolto i visitatori per quasi due secoli.

All’interno del parco non possiamo fare a meno di notare anche la presenza del Borgo Medievale, che rende il giusto omaggio a quelle che furono le più grandi tradizioni storiche e culturali del Piemonte. Come se non bastasse possiamo anche ammirare la presenza di numerose fontane, tra cui spicca la “Fontana dei Dodici mesi”, costituita da una vasca immensa che a sua volta si ritrova circondata da dodici statue e ognuna di queste rappresenta un mese dell’anno. Ecco il VIDEO dedicato al Parco del Valentino.