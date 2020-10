Nuovo Dpcm, esclusa la possibilità di coprifuoco per locali, bar e ristoranti: mascherine all’aperto obbligatorie in tutto il territorio italiano

Questa sera potrebbe esserci il nuovo Consiglio dei Ministri per prolungare ulteriormente lo stato di emergenza con l’inserimento di nuovi regolamenti, che avranno l’obiettivo di affrontare la seconda ondata di coronavirus in Italia. Diverse fonti provenienti da Palazzo Chigi confermano che nel nuovo Dpcm non ci saranno alcune restrizioni nel chiudere con orari anticipati bar, ristoranti e locali (al contrario di quanto si era letto nei giorni scorsi all’interno di diverse testate).

Dunque non ci saranno grandi cambiamenti per le attività produttive, che nel corso del lockdown hanno già dovuto affrontare situazioni difficili, dove alcuni luoghi sono stati addirittura costretti a chiudere. Il nuovo Dpcm vedrà il suo prolungamento di altri 30 giorni e la regola più importante che è stata introdotta è quella che riguarda l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto in tutto il territorio italiano. Fino al 7 novembre ci sarà anche uno stop al ballo, sia nei luoghi privati, sia in quelli aperti al pubblico. Non mancano nemmeno le polemiche tra sindaci, governo e presidenti delle regioni.

A questo proposito spicca la diatriba che sta avendo luogo in Campania, dove De Magistris, sindaco di Napoli, ha avuto da ridire sulla decisione di De Luca, presidente della regione Campania, per la scelta di imporre un coprifuoco ai locali alle 23. Tale decisone ha portato il sindaco ad affermare che “con queste ordinanze molti esercizi verranno consegnati alla mafia”.