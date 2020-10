Louise Glück si aggiudica il Premio Nobel per la Letteratura 2020

Il Premio Nobel per la Letteratura 2020 è stato assegnato a Louise Glück. L’Accademia Svedese ha motivato l’assegnazione del Nobel alla poetessa americana “per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”.

Louise Glück ha 77 anni e attualmente insegna poesia all’Università di Yale. Nata a New York e proveniente da una famiglia di immigrati ebrei ungheresi, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 12 antologie di poesie e ha vinto il Premio Pulitzer nel 1993 per la sua raccolta The Wild Iris, in cui descrive il miracoloso ritorno alla vita dopo l’inverno. Ha vinto molti altri premi, tra cui il National Book Award per la poesia, e nel 2003 fu insignita del prestigioso titolo di poeta laureato degli Stati Uniti, nonostante non abbia mai completato la carriera accademica. È membro dell’American Academy of Arts and Letters.