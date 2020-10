L’agenzia World Food Programme si aggiudica il Premio Nobel per la Pace 2020

World Food Programme, agenzia Onu del Wfp con sede a Roma, si è aggiudicata il Premio Nobel per la Pace 2020 grazie alla solidarietà internazionale nella lotta contro la fame nel mondo. Un risultato eccezionale che premia pienamente il grande lavoro svolto all’interno delle aree più bisognose del pianeta.

Mai come adesso la tematica legata alla fame del mondo assume una importanza così rilevante, poiché se consideriamo il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la situazione alimentare rischia di diventare un problema ulteriore che rischia di rendere ancor più delicati i contesti già difficili di fame e conflitto in cui vivono i più bisognosi.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.

This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020