Nasa, la storia del sistema solare a portata di mano entro il 2023: l’impresa della sonda Osiris-Rex

Ci sono voluti ben 4 anni per portare a casa una missione importantissima legata alle origini del sistema solare, con la sonda Osiris-Rex della Nasa che è riuscita a toccare l’asteroide Bennu con l’intento di raccogliere decine di grammi di polvere da portare sulla Terra per degli studi approfonditi che potrebbero rivelarci dei risultati strabilianti.

Dante Lauretta, responsabile della missione, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per il raggiungimento dell’obiettivo, affermandoo che “oggi è stata scritta una pagina di storia”. In questa occasione sono stati raccolti circa 60 grammi di frammenti che potrebbero essere fondamentali per aiutarci a capire quali possano essere le origini del sistema solare e quali siano i cosiddetti “ingredienti” che hanno portato alla sua formazione.

Le rocce dell’asteroide che risalgono alla formazione del sistema solare ci fanno comprendere benissimo come i corpi che verranno analizzati hanno più di 4,5 miliardi di anni e sono rimasti invariati nel corso del tempo. La sonda Osiris-Rex ha toccato la superficie per meno di 16 secondi e dopo aver sparato le sue tre bombole pressurizzate di azoto si è allontanata, raggiungendo la giusta distanza di sicurezza per allungare il suo braccio robotico di 3 metri e mezzo e raccogliere circa 60 grammi di polvere e ghiaia che verranno trasportati sulla Terra entro il 2023.