Lione, una donna urla “Allah Akbar” in stazione ma non ha nessun esplosivo: arrestata

Nelle ultime settimane la Francia sta vivendo un periodo veramente complesso e in un clima di tensione che vede il governo dimenarsi tra emergenza coronavirus, attentati e alunni che permettono all’Isis di far decapitare i loro professori, i controlli e l’allerta per ulteriori attacchi di matrice islamica sono ai massimi storici. In un contesto così delicato, i reparti antiterrorismo devono anche fare i conti con i cittadini che iniziano a perdere letteralmente la testa.

E’ successo proprio questo in quel di Lione, poiché presso la stazione Part-Dieu una donna ha minacciato più volte di farsi saltare in aria al grido di “Allah Akbar”, generando chiaramente il panico. L’allarme bomba sarebbe scattato intorno alle 14:27 ma per fortuna la donna non disponeva alcun ordigno. Dopo essere intervenuti, gli uomini della Brigata anticriminalità Raid hanno isolato la donna su un binario.

Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting ‘Allahu akbar’ and threatening to blow them up. pic.twitter.com/AfgAGUN5yB — Christine Burgum (@ChristineBurgum) October 22, 2020

Sempre nella giornata di oggi in Russia i servizi segreti avrebbero sventato un attacco di un ragazzo 21enne asiatico a Mosca. L’individuo stava preparando un atto terroristico ed era dotato di un ordigno artigianale e secondo le forze di sicurezza russe il giovane agiva su indicazione di organizzazioni terroristiche internazionali.