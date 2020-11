Tragedia nelle Filippine per il tifone Goni: almeno 10 vittime

Una giornata tragica per le Filippine, che nella giornata odierna hanno visto il tifone Rolly (o Goni, secondo la denominazione internazionale) abbattersi in alcune aree alla velocità di 310 chilometri orari. Secondo il comunicato della Protezione Civile le vittime sarebbero una decina, anche se ci sono ulteriori accertamenti da effettuare per riuscire a risalire al numero esatto. Nove vittime provengono dalla provincia di Albay, mentre una da quella di Catanduanes.

Il tifone è stato classificato come uragano di categoria 5 e risulta essere il più forte in assoluto tra quelli registrati nel 2020, nonostante nelle Filippine questa sia la diciottesima volta che un uragano si abbatte in tali zone quest’anno. In previsione dell’arrivo del tifone Rolly è stato evacuato un milione di persone, ma la riuscita di tale operazione è stata resa ancor più difficile dall’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.