Attentato nel centro di Vienna, spari intorno alla sinagoga: 7 vittime

Momenti di panico e terrore a Vienna, dove è in corso una maxi-operazione di polizia per via di una sparatoria avvenuta nei pressi della sinagoga nella Seitenstettengasse, con un bilancio che al momento tocca quota 7 morti e uno di questi è un poliziotto. Secondo alcuni testimoni gli spari sarebbero stati accompagnati da un’esplosione.

Dal ministero degli interni giunge voce che gli attentatori sarebbero due, di cui uno è stato catturato, mentre l’altro risulta essere ancora in fuga. Al momento le forze speciali non escludono che l’attacco sia di matrice islamica e hanno invitato tutti gli abitanti viennesi a non lasciare per nessun motivo le loro abitazioni vista la pericolosità della situazione. In questo momento numerosi elicotteri stanno sorvolando nei pressi della Sinagoga, con la zona in cui è avvenuta la sparatoria che è stata completamente recintata. Secondo diversi media locali sarebbero stati presi anche degli ostaggi, ma tali voci non hanno ancora trovato una conferma ufficiale.