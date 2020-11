Che questo sarebbe stato un Natale diverso lo si era capito dalla situazione pandemica che il nostro paese sta vivendo e una delle piccole conferme la vediamo in un contesto legato ai mercatini di Natale, che quest’anno saranno vietati in tutta Italia poichè risultano associabili a fiere. Questa sembrerebbe l’ulteriore novità uscita fuori sul sito del Governo, in merito alle domande frequenti legate al nuovo Dpcm dello scorso 3 novembre.