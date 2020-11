Coronavirus, gli anestesisti: “raddoppio dei ricoveri in questa settimana”

Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi), ha parlato della situazione critica all’interno degli ospedali per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19, ribadendo che nei prossimi sette giorni la situazione è destinata a peggiorare, con l’ipotesi di un lockdown che prende sempre più piede: “ci attendiamo un raddoppio dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva nella prossima settimana se il trend non muterà”.

Parole che fanno riflettere e situazioni sanitarie di emergenza che il governo starà sicuramente valutando in vista di ulteriori provvedimenti da prendere nel giro dei prossimi giorni. Secondo Alessandro Vergallo le terapie intensive “sono già sotto pressione. A fronte di ciò e dell’assenza di una medicina territoriale, la proposta di un nuovo lockdown nazionale è a questo punto ragionevole”.