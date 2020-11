Coronavirus, 35.098 contagi e 580 vittime in 24 ore

Ennesimo bollettino tragico nella giornata odierna per quanto riguarda la pandemia da coronavirus. I numeri di oggi fanno registrare altri 35.098 casi in Italia nelle ultime 24 ore. Ciò che salta subito all’occhio in questa nuova giornata sono le 580 vittime, mai così tante dallo scorso 14 aprile.

I tamponi effettuati oggi sono stati 217.758, 70 in più di ieri. Nonostante le nuove misure, sembrerebbe che fino ad adesso non ci siano stati particolari cambiamenti. A livello regionale la Lombardia è stata anche oggi la regione più colpita, seguita da Piemonte, Veneto, Campania e Lazio.