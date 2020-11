Coronavirus, oggi vertice tra Conte e capi delegazione per decidere nuove zone rosse e arancioni

Nella giornata di ieri, dopo 11 mesi dall’inizio della pandemia, l’Italia ha superato il numero complessivo di un milione di casi, con 33mila contagi e 623 decessi nelle ultime 24 ore. Domenico Arcuri, commissario straordinario per quanto riguarda il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà il responsabile del piano operativo di distribuzione del vaccino in Italia.

Tuttavia i giorni della distribuzione sono ancora lontani e in questo momento il governo sta valutando ulteriori misure da imporre alle regioni. Non a caso proprio nella giornata odierna verranno interpretati i dati di ieri per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in Italia.

Intanto a Napoli è stata rafforzata la presenza dell’Esercito e della Protezione Civile per mantenere uno stato di sicurezza. Nella giornata odierna Conte e Gualtieri, accompagnati dagli altri capi delegazione, discuteranno in un vertice quali saranno le ulteriori misure economiche da mettere in pratica per fronteggiare l’emergenza.