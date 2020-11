Coronavirus, oggi l’approvazione definitiva della manovra economica

Nella giornata di oggi il Governo si riunirà in Consiglio dei Ministri per approvare definitivamente la manovra economica. Decisoni che vanno ad affiancare e approvare in via definitiva il decreto Ritori, che vedrà la messa a disposizione di risorse economiche nei confronti delle attività che sono state costrette a chiudere in questi giorni.

L’ok di oggi del Governo era stato già concordato lo scorso 18 ottobre, ma con il passare dei giorni ha visto il testo arricchirsi ulteriormente, arrivando ad oltre 200 pagine e 248 articoli. Tra gli interventi economici più importanti abbiamo i 400 milioni di euro destinati a vaccini e farmaci anticovid, 537, 6 milioni per assumere medici specializzandi dal 2021 al 2025, 335 milioni per l’aumento agli infermieri, 70 milioni per i tamponi rapidi.

Il capitolo dove si sarebbero accesi maggiormente gli animi all’interno dell’aula sarebbe quello legato al lavoro. A questo proposito nell’ultima versione del decreto si parla di 500 milioni di euro destinati alle politiche attive del lavoro. Novità importanti anche per il lavoro femminile: per chi assume una donna entrano nella manovra sgravi del 200%. I licenziamenti saranno sospesi da qui al 31 marzo, così come la possibilità di assumere a tempo determinato.

Per quanto riguarda invece la famiglia, sono confermati i 3 miliardi per l’assegno unico per i figli (da luglio 2021) e tutti i bonus mobilità.