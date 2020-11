Arrestato il Presidente del Consiglio regionale della Calabria per associazione mafiosa

FUSIONE E FINITURA ORA SOTTO UN UNICO TETTO IN LINCOTEK MEDICAL PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lincotek Medical, contract manufacturer leader a livello globale, ha recentemente riunito fusione e finitura sotto lo stesso tetto nel proprio stabilimento di Portland, Oregon, struttura che storicamente forniva servizi di fusione per una vasta gamma di clienti nel settore medicale. Ora, con la nuova linea di finitura all'avanguardia, Lincotek Medical farà un ulteriore […]

Riassunto: La reputazione della ‘Jeonju Hanji’, la carta in grado di durare un migliaio di anni, si diffonde in tutto il mondo JEONJU, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--La reputazione della ‘Jeonju Hanji’, la tradizionale carta coreana in grado di durare un migliaio di anni, si sta diffondendo in tutto il mondo. Dopo essere riuscita ad affascinare il Vaticano e il Museo del Louvre in Francia, la Jeonju Hanji è stata recentemente accettata dall’Istituto centrale per il restauro e […]

Con l’APHM, Deenova batte il record nel mercato dell’automazione farmaceutica in Francia MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha annunciato che il suo insuperabile successo nel mercato dell’automazione farmaceutica del 2020 continua imbattuto anche in questo trimestre, grazie ai nuovi contratti vinti da Deenova per la fornitura di svariati robots e per dei contratti di servizio pluriennali in seguito a gare d’appalto pubbliche istituite dal Resah, dall’Achat Hopital, dall’Assistance Publique–Hôpitaux de […]

Riassunto: Uno studio analizza gli effetti del programma di gestione ematica dei pazienti con Masimo SpHb®, sistema non invasivo per il monitoraggio continuo dell’emoglobina, su pazienti oncologici nel periodo postoperatorio NEUCHÂTEL, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ: MASI) ha reso noti oggi i risultati di uno studio pubblicato su Blood Transfusion in cui la Dr.ssa Lucia Merolle e i colleghi dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, in Italia, hanno analizzato l’impatto dell’applicazione di un programma di gestione ematica, che prevedeva l’impiego del sistema di monitoraggio continuo dell’emoglobina non invasivo […]