Mutazione coronavirus, nuovo lockdown a Londra: caos nelle stazioni ferroviarie

Il segretario ai trasporti, Grant Shapps, ha avvertito che nelle stazioni ferroviarie di Londra saranno presenti ulteriori poliziotti per impedire alle persone di lasciare la città per viaggi “non necessari” a seguito delle immagini di scene caotiche sabato notte. Le nuove misure di livello 4 imposte a Londra e nel sud-est vietano a tempo indeterminato i viaggi non essenziali fuori dall’area anche durante il periodo festivo. Gli annunci hanno provocato una corsa alle stazioni ferroviarie di Londra e entro le 19:00 di sabato non c’erano biglietti disponibili online.



I filmati pubblicati sui social media hanno mostrato grandi folle alla stazione di St Pancras in attesa di salire a bordo dei treni per Leeds. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto che le scene nelle stazioni ferroviarie di Londra erano “una conseguenza diretta del modo caotico in cui è stato fatto l’annuncio”, ma ha esortato i londinesi a rispettare le nuove regole.