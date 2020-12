Regno Unito, i fallimenti del Governo che hanno favorito la mutazione del Covid-19

Durante la prima ondata di Covid-19 in Gran Bretagna, molti scienziati hanno affermato che il governo dovrebbe perseguire una strategia di “massima soppressione” o “zero Covid”. Uno dei tanti motivi per questo era impedire alla selezione naturale di fare il suo lavoro. Quando un virus può diffondersi, trascorrendo del tempo in diversi host, si evolve e muta.

Gli scienziati hanno ora trovato una variante “mutante” del virus che causa il Covid-19, che ha 17 alterazioni alle sue sequenze genetiche, comprese le modifiche nella proteina spike che consente al virus di entrare nelle nostre cellule. Nonostante gli avvertimenti, la strategia del governo durante tutta la pandemia è stata quella di rallentare la diffusione del virus e ridurre la pressione sull’NHS, piuttosto che eliminare del tutto Covid.

Fino al 13 marzo, i verbali del gruppo consultivo scientifico per le emergenze hanno registrato che “le misure che cercano di sopprimere completamente la diffusione del Covid-19 causeranno un secondo picco”. I consulenti hanno avvertito che paesi come la Cina, dove era già in corso una pesante repressione, “sperimenteranno un secondo picco una volta che le misure saranno allentate”.

Nove mesi dopo, Cina e Corea del Sud hanno registrato rispettivamente 3 e 12 decessi per un milione di persone. Al contrario, sulla base dei dati del governo per i decessi avvenuti entro 28 giorni da un test Covid positivo, il Regno Unito ha registrato 970 decessi da Covid per un milione di persone.

La nuova variante sembra accelerare la trasmissione e molti hanno chiesto se questo influenzerà l’efficacia di un programma di vaccinazione, ma questo è qualcosa che gli scienziati potrebbero probabilmente risolvere in modo ragionevolmente rapido regolando la codifica dell’RNA dei nuovi vaccini. Non è ancora possibile dire se la nuova variante del virus cambierà la gravità del Covid-19 in coloro che lo contraggono.

Quel che è certo è che maggiore è il numero di persone infette, maggiori sono le possibilità che un virus si evolva. Il governo teme giustamente un aumento dei casi nell’Inghilterra meridionale, dove la trasmissione è terribilmente alta e da qui è nata la scelta di vietare i viaggi e limitare il trasporto nel Regno Unito, con il tentativo di fermare la diffusione della variante.

Le misure per prevenire la diffusione di Covid sono più o meno le stesse di prima: distanze sociali, i divieti di viaggio, i test rapidi, la ricerca e l’isolamento dei contatti, le maschere facciali, l’igiene delle mani e il lavoro da casa. I luoghi di lavoro e le scuole rimarranno chiusi per Natale e il blocco di livello 4 a Londra e nel sud-est dovrebbe smorzare le possibilità di infezioni. Per ora, la priorità del governo dovrebbe essere aumentare le vaccinazioni il più rapidamente possibile e offrire un supporto adeguato alle persone colpite.

Ma niente di tutto questo era inevitabile. Il recente aumento non può essere imputato solo a un virus mutante; infatti, la cattiva gestione della pandemia da parte del governo ha fatto sì che molte più persone siano state infettate, creando le condizioni per il verificarsi delle mutazioni.