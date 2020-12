Donald Trump firma la fattura per il sussidio e la spesa per il Covid-19

Donald Trump ha firmato il disegno di legge per gli aiuti e le spese del Covid-19 dopo giorni di ritardo, prevenendo una chiusura del governo a metà pandemia. L’annuncio di domenica notte è arrivato dopo che i repubblicani lo avevano esortato ad agire in seguito al suo rifiuto di firmare il disegno di legge.

Trump ha colto di sorpresa i membri di entrambe le parti e ha ribaltato mesi di negoziati quando ha chiesto la scorsa settimana che il pacchetto – già approvato dalla Camera e dal Senato con ampi margini – fosse rivisto per includere controlli di soccorso più ampi e spese ridotte.

Domenica notte Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver firmato il disegno di legge, sostenendo che era sua “responsabilità proteggere la gente del nostro paese dalla devastazione economica e dalle difficoltà” causate dal coronavirus. “In qualità di presidente, ho detto al Congresso che desidero spendere molto meno e più denaro al popolo americano sotto forma di assegni da 2.000 dollari per adulto e 600 dollari per bambino. Sto firmando questo disegno di legge per ripristinare i sussidi di disoccupazione, fermare gli sfratti, fornire assistenza per il noleggio, aggiungere denaro per PPP, riportare i nostri lavoratori delle compagnie aeree al lavoro, aggiungere sostanzialmente più soldi per la distribuzione di vaccini e molto altro”.

Di fronte alle crescenti difficoltà economiche e alla diffusione della malattia, domenica i legislatori avevano esortato Trump a firmare immediatamente la legislazione, quindi a far seguire al Congresso ulteriori aiuti. Oltre ai sussidi di disoccupazione e ai sussidi alle famiglie, c’erano in gioco i soldi per la distribuzione di vaccini, le imprese e i sistemi di trasporto pubblico affamati di denaro. Anche le protezioni contro gli sfratti erano in bilico.