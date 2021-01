Assange rimane in carcere, negata la cauzione dal giudice

Julian Assange rimarrà in carcere mentre continua a lottare contro l’estradizione negli Stati Uniti. Il giudice distrettuale Vanessa Baraitser ha detto che c’erano fondati motivi per credere che sarebbe fuggito. Lunedì, ha stabilito che il fondatore di Wikileaks non può essere estradato negli Stati Uniti perché potrebbe suicidarsi.

Gli Stati Uniti stanno ora appellandosi a tale decisione e si erano opposti al rilascio del 49enne da un carcere di massima sicurezza prima che il caso fosse ascoltato. Il signor Assange, che indossava un abito scuro e una maschera facciale, non è stato visto reagire alla decisione presso la Westminster Magistrates Court.

È detenuto in prigione dal 2019, dopo essersi nascosto per sette anni all’interno dell’ambasciata ecuadoriana per evitare l’estradizione. I pubblici ministeri statunitensi vogliono processarlo per aver hackerato e divulgato informazioni riservate, comprese le identità di informatori che stavano aiutando le agenzie di intelligence in Afghanistan, Iraq e altrove.

Durante la richiesta di cauzione, l’avvocato del signor Assange Ed Fitzgerald QC ha detto che al suo cliente era stata offerta una casa a Londra da un sostenitore, dove poteva stare con il suo partner e i loro due figli piccoli, ma anche costretto a rimanere sotto le più severe condizioni di cauzione. Ma Clair Dobbin, per gli Stati Uniti, ha detto alla corte che Assange aveva “le risorse, le capacità e i mezzi” per organizzare segretamente un volo per un altro paese. “Il signor Assange si considera al di sopra della legge e nessun costo è troppo grande, sia che si tratti di se stesso o di altri”, ha detto l’avvocato.

La compagna di Julian Assange, Stella Moris, faceva parte di un folto gruppo di suoi sostenitori riuniti a corte. “Questa è una grande delusione”, ha detto. “Julian non dovrebbe essere nella prigione di Belmarsh in primo luogo. Esorto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a ritirare le accuse e il Presidente degli Stati Uniti a perdonare Julian”. Lunedì il giudice distrettuale Baraitser ha bloccato l’estradizione di Julian Assange, stabilendo che, sebbene avesse un caso a cui rispondere, era così mentalmente malato che le autorità statunitensi non potevano garantire che non si sarebbe ucciso una volta all’interno di una prigione di massima sicurezza nel paese. L’appello degli Stati Uniti contro quella sentenza – che andrà a giudici più anziani entro la fine dell’anno – metterà in discussione tale conclusione.