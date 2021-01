Usa, Trump lascia l’esecutivo: “continueremo a lottare per voi”

“Continuerò a lottare per voi”. “Ritorneremo, in qualche modo”. “Ci vediamo presto”. Più che un addio, Donald Trump preferisce l’arrivederci per congedarsi dal suo elettorato nel giorno in cui gli Stati Uniti voltano pagina. Nel suo ultimo discorso da presidente alla Joint Base Andrews, dopo aver lasciato la Casa Bianca, Trump ha voluto tracciare un breve bilancio dei suoi quattro anni.

“Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto molti obiettivi assieme. Ringrazio per il lavoro fatto e per i vostri sforzi. E’ stato per me un onore essere stato il presidente di questo Paese”. Messaggio che ha voluto ribadire ai giornalisti che ha incontrato prima di volare in Florida con la consorte Melania.

Nel suo discorso un piccolo quanto fugace passaggio sul nuovo esecutivo: “Spero che il nuovo governo possa avere successo e fortuna. Hanno già le basi, li abbiamo messi in una posizione migliore di quella avuta dai governi precedenti”. Nel suo discorso un piccolo quanto fugace passaggio sul nuovo esecutivo: “

Un riferimento sì alla nuova amministrazione senza però mai nominare Joe Biden, anche se la Cnn parla di una nota riservata consegnata allo staff del successore. Una lettera privata il cui contenuto al momento resta sconosciuto.