Pfizer annuncia la sicurezza del vaccino anti-Covid dai 12 ai 17 anni

Pfizer ha annunciato nella giornata di oggi che il vaccino anti-Covid è sicuro e fortemente protettivo nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. La maggior parte dei vaccini anti-Covid che vengono lanciati in tutto il mondo sono per gli adulti, che rappresentano la parte della popolazione esposta al maggior rischio. Attualmente il vaccino di Pfizer è autorizzato dai 16 anni in su, ma vaccinare i bambini di tutte le età sarà fondamentale per fermare la pandemia e aiutare le scuole, almeno le classi superiori, a iniziare a riprendere l’attività in presenza dopo mesi di interruzioni. In uno studio su 2.260 volontari statunitensi di età compresa tra 12 e 15 anni, i dati preliminari hanno mostrato che non ci sono stati casi di Covid tra gli adolescenti completamente vaccinati.

I bambini hanno avuto effetti collaterali simili ai giovani adulti, ovvero dolore, febbre, brividi e affaticamento, in particolare dopo la seconda dose. Lo studio continuerà a monitorare i partecipanti per due anni per ulteriori informazioni sulla protezione e la sicurezza a lungo termine. Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech nelle prossime settimane hanno in programma di chiedere alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e ai regolatori europei di consentire le iniezioni a partire dall’età di 12 anni. “Condividiamo l’urgenza di espandere l’uso del nostro vaccino”, ha dichiarato in un comunicato Albert Bourla, CEO di Pfizer, esprimendo “la speranza di iniziare a vaccinare questa fascia di età prima dell’inizio del prossimo anno scolastico” negli Stati Uniti.

Pfizer non è l’unica azienda che cerca di abbassare il limite di età per il suo vaccino, poiché sono attesi anche i risultati di uno studio statunitense sul vaccino di Moderna tra i 12 e i 17 anni. Ma in virtù dei promettenti risultati di questi studi, la FDA ha già consentito a entrambe le società di iniziare studi su bambini di età pari o inferiore a 11 anni, fino a 6 mesi.

AstraZeneca il mese scorso ha iniziato uno studio sul suo vaccino tra i bambini dai 6 ai 17 anni in Gran Bretagna. Johnson & Johnson sta pianificando i propri studi pediatrici, mentre in Cina, Sinovac ha recentemente annunciato di aver presentato dati preliminari alle autorità di regolamentazione cinesi che dimostrano che il suo vaccino è sicuro nei bambini a partire dai 3 anni.

Mentre la maggior parte dei vaccini anti-Covid utilizzati a livello globale sono stati testati per la prima volta su decine di migliaia di adulti, non sarà necessario che gli studi pediatrici siano altrettanto grandi. Gli scienziati hanno informazioni sulla sicurezza da quegli studi e dalle vaccinazioni successive in milioni di adulti in più. Una domanda chiave è il dosaggio: Pfizer ha somministrato ai partecipanti di età pari o superiore a 12 anni la stessa dose che gli adulti ricevono, mentre testavano dosi diverse nei bambini più piccoli.

Non è chiaro con quale rapidità la FDA avrebbe agito sulla richiesta di Pfizer di consentire la vaccinazione a partire dall’età di 12 anni. Un’altra domanda è quando il paese avrebbe abbastanza scorte di iniezioni per consentire ai bambini di iniziare a mettersi in fila. Le forniture sono destinate ad aumentare costantemente durante la primavera e l’estate e allo stesso tempo gli stati stanno aprendo le vaccinazioni ai più giovani, che fino ad ora non hanno avuto una svolta.

I bambini rappresentano circa il 13% dei casi di Covid-19 documentati negli Stati Uniti e mentre i bambini hanno molte meno probabilità degli adulti di ammalarsi gravemente, almeno 268 sono morti per Covid solo negli Usa e più di 13.500 sono stati ricoverati in ospedale, secondo un conteggio dell’American Academy of Pediatrics.