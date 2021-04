Myanmar, proseguono gli episodi di violenza a due mesi dal golpe

Sono passati esattamente due mesi da quando in Myanmar l’esercito ha preso il potere con minacce di violenza letale. Il golpe dello scorso febbraio è stato accolto con una massiccia resistenza pubblica che le forze di sicurezza hanno gradualmente represso attraverso livelli crescenti di violenza, tra cui sparare regolarmente ai manifestanti.

Sforzi esterni, comprese le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali al regime militare, non sono riusciti a ristabilire la pace. A Yangon, la città più grande del paese, un gruppo di giovani poco dopo l’alba di oggi ha cantato canzoni solenni in onore degli oltre 500 manifestanti uccisi finora. Hanno quindi marciato per le strade cantando slogan che chiedevano la caduta della giunta, il rilascio del leader deposto Aung San Suu Kyi e il ritorno alla democrazia.

Le proteste si sono svolte anche a Mandalay e altrove. Le manifestazioni sono seguite a una notte di violenze, inclusi raid della polizia e diversi incendi. A Yangon, diversi negozi al dettaglio di proprietà in tutto o in parte di Myanma Economic Holdings Limited, che è un braccio di investimento dell’esercito, sono andati a fuoco. I negozi sono l’obiettivo dei boicottaggi del movimento di protesta. La crisi nella nazione del sud-est asiatico si è notevolmente ampliata nell’ultima settimana, sia per il numero di manifestanti uccisi, sia per i militari che lanciano attacchi aerei contro le forze guerrigliere della minoranza etnica Karen nella loro patria al confine con la Thailandia.

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar ha avvertito che il Paese è di fronte alla possibilità di una guerra civile. Questa è una netta inversione di marcia per il Myanmar, che prima del colpo di stato aveva compiuto lenti progressi verso una maggiore democrazia dopo decenni di brutale governo militare. Nelle aree controllate dai Karen, più di una dozzina di civili sono stati uccisi da sabato e più di 20.000 sono stati sfollati, secondo i Free Burma Rangers, un’agenzia di soccorso che opera nell’area.

Oltre a queste morti, un attacco aereo dello scorso martedì su una miniera d’oro nel territorio di guerriglia di Karen ha causato la morte di altre 11 persone, ha detto un giornale locale e un dipendente di una ONG in contatto con i residenti vicino al sito. Saw Kholo Htoo, il vicedirettore del Karen Teacher Working Group, ha detto che i residenti gli hanno sostenuto che cinque persone sono state uccise nella miniera e altre sei in un villaggio vicino. Anche il Bago Weekly Journal ha riportato l’attacco. David Eubank dei Free Burma Rangers ha confermato che un video delle conseguenze dell’attacco mostrava la miniera d’oro e che c’erano stati attacchi aerei nell’area.

Negli ultimi giorni circa 3.000 abitanti di un villaggio Karen sono fuggiti per mettersi al sicuro nella vicina Thailandia, ma molti sono tornati in circostanze poco chiare. Le autorità thailandesi hanno affermato che gli sfollati sono tornati in Myanmar volontariamente dopo un breve soggiorno, ma i gruppi di aiuto umanitario affermano di non essere al sicuro e molti rimangono nascosti nella giungla e nelle grotte sul lato birmano del confine.

L’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Christine Schraner Burgener, ha affermato nella giornata di ieri che il paese si trova di fronte alla possibilità di una guerra civile e ha esortato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a considerare “un’azione potenzialmente significativa” per ripristinare la democrazia. Burgener non ha specificato quale azione considerasse significativa, ma ha dipinto un quadro disastroso della repressione militare e ha detto al consiglio in un briefing a porte chiuse che il Myanmar “è sul punto di trasformarsi in uno stato fallito”.

Qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite per un’azione concreta come un divieto totale sulla vendita di armi al Myanmar sarebbe quasi certamente vietata dalla Cina o dalla Russia, che sono alleati politici della giunta e principali fornitori di armi ai suoi militari.

Ieri in Myanmar, un gruppo di opposizione composto da legislatori estromessi ha dichiarato nulla la costituzione del paese del 2008 e ha presentato una carta sostitutiva provvisoria in un’altra sfida alla giunta al governo. Le mosse, sebbene più simboliche che pratiche, potrebbero aiutare a convincere le milizie etniche armate del paese ad allearsi con il movimento di protesta di massa con sede nelle città e nei paesi. La costituzione del 2008, implementata sotto il governo dell’esercito, ha assicurato che l’esercito mantenga il suo dominio durante il decennio di progresso del paese verso la democrazia, ad esempio riservandogli abbastanza seggi in Parlamento per bloccare qualsiasi modifica della carta e mantenendo la responsabilità di diversi ministeri governativi chiave.

Più di una dozzina di gruppi di minoranze etniche hanno cercato per decenni una maggiore autonomia dal governo centrale, a volte attraverso la lotta armata. Anche in tempi di pace, le relazioni sono state tese e il cessate il fuoco fragile. Molti dei principali gruppi – inclusi i Kachin, i Karen e l’esercito Arakan del Rakhines nel Myanmar occidentale – hanno denunciato pubblicamente il colpo di stato e hanno affermato che difenderanno i manifestanti nel territorio che controllano.