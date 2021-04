Israele, il pass verde per i vaccinati ha già acceso le prime scintille sui diritti in tribunale

Dopo aver trascorso gran parte dell’anno in isolamento, il makeup artist di Tel Aviv Artyom Kavnatsky era pronto per tornare al lavoro. Ma quando si è presentato per un recente servizio fotografico, il suo datore lo ha respinto. La ragione? Non era stato vaccinato contro il coronavirus. “Non mi ha preso perché non mi sono vaccinato”, ha detto Kavnatsky. “È discriminazione e non va bene.” Il ritmo vertiginoso della campagna di vaccinazione di Israele lo ha reso uno dei pochi paesi in grado di tornare a gran parte della sua routine pre-pandemica. Bar e aziende, hotel e centri benessere sono tornati in vita e l’80% della popolazione adulta è completamente vaccinata.

Mentre Israele fornisce un assaggio di ciò che potrebbe essere possibile con alti tassi di immunizzazione, offre anche informazioni sui problemi che ci attendono: i luoghi di lavoro e le scuole si stanno chiedendo cosa fare con coloro che si rifiutano di vaccinarsi. Le compagnie aeree stanno già valutando se la vaccinazione, o un recente test negativo, potrebbe essere richiesta per i viaggi, così come l’Unione Europea. Alcuni funzionari in Gran Bretagna e negli Stati Uniti stanno cercando di capire se la prova dell’immunizzazione potrebbe aiutare il ritorno di raduni su larga scala.

Finora Israele ha fatto affidamento su una serie di incentivi intesi a incoraggiare le persone a farsi vaccinare. Ha stabilito un “pass verde” per i vaccinati, i cui titolari possono assistere a concerti, cenare fuori, andare in palestra o viaggiare in luoghi di vacanza popolari come Egitto, Cipro e Grecia.

Il sistema sanitario israeliano ha anche stabilito che tutti i dipendenti – medici, infermieri, amministratori e personale di supporto allo stesso modo – ricevano il vaccino contro il coronavirus. Se rifiutano, verranno trasferiti a lavori che non comportano il contatto con pazienti ad alto rischio. I gruppi per i diritti hanno espresso la preoccupazione che tali normative possano mettere a rischio il reddito dei lavoratori.

Preoccupazioni simili esistono nell’istruzione: L’Università di Tel Aviv, la più grande d’Israele, per ora ha trovato un difficile equilibrio: se da un lato sono riprese le lezioni in presenza, dall’altro il vicedirettore Eyal Zisser ha affermato che solo gli studenti vaccinati possono essere presenti fisicamente. Chi non lo è può continuare a imparare a distanza.

“Nelle fasi iniziali, stiamo riportando alcuni studenti in base al pass verde, rendendo le lezioni accessibili al resto degli studenti”, ha detto Zisser. Nonostante il grande successo della campagna vaccinale di Israele migliaia di persone sono contrarie ai vaccini.

L’Associazione per i diritti civili in Israele, un’organizzazione non governativa che si occupa di questioni lavorative, ha affermato che l’applicazione a lungo termine del pass verde solleva un potenziale problema di diritti civili e ha chiesto al governo di approvare una legislazione in materia. “Se ci sarà una politica che viola il diritto al lavoro e il diritto di una persona di scegliere cosa fare con il proprio corpo per essere assunto, allora deve passare attraverso il processo legislativo”, ha detto la portavoce Maya Fried. “È necessaria una discussione pubblica.”

Nel frattempo, il dibattito si sta già svolgendo nei tribunali. Nella prima importante decisione sull’argomento, a marzo un tribunale del lavoro di Tel Aviv ha permesso a un asilo nido di bloccare un assistente insegnante che si rifiutava di vaccinarsi o di sottoporsi a test sul coronavirus.

Il dottor Nadav Davidovitch, il capo dell’associazione israeliana dei medici di salute pubblica, ha affermato di credere che le persone abbiano l’obbligo di vaccinarsi, in particolare considerando le prove che il vaccino non solo previene i peggiori esiti del Covid-19, ma può anche ridurre la diffusione del virus. Israele prima di uscire dall’incubo pandemia, ha registrato almeno 6.188 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.