Serbia-Portogallo, la fascia di capitano gettata a terra da Ronaldo venduta all’asta per 64mila euro

La fascia di capitano che Cristiano Ronaldo ha gettato a terra con rabbia durante la qualificazione alla Coppa del Mondo del Portogallo a Belgrado la scorsa settimana, è stata venduta a un offerente non identificato per 64.000 euro in un’asta di beneficenza.

La notizia è stata data nella giornata odierna dalla televisione di stato della Serbia. Un gruppo umanitario ha messo la fascia blu al braccio per fare offerte online, con l’intento di raccogliere fondi per le cure mediche di un bambino di 6 mesi che soffre di atrofia muscolare spinale. L’asta di tre giorni non è passata senza polemiche poiché alcuni partecipanti hanno cercato di interrompere il processo mettendo somme irrealisticamente enormi. La falsa offerta ha scatenato l’indignazione pubblica con le autorità che si sono impegnate a trovare e punire i colpevoli.

Qualche istante prima della fine della partita di sabato scorso con la Serbia, terminata con un pareggio per 2-2, Ronaldo è uscito dal campo dopo che il suo gol è stato ingiustamente annullato nei minuti di recupero. Mentre si dirigeva verso lo spogliatoio prima del fischio finale, il cinque volte pallone d’oro ha gettato con rabbia la fascia al braccio vicino alla linea laterale, che dopo la partita è stata raccolta da un vigile del fuoco in servizio e data in affidamento al gruppo di beneficenza. Ronaldo è stato criticato per la sua reazione e in molti credono che la sua rabbia potrebbe portare a sanzioni FIFA.