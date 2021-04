Ancora scontri in Myanmar, aumenta drasticamente il bilancio delle vittime

Sabato le forze di sicurezza nel Myanmar centrale hanno aperto il fuoco sui manifestanti anti-colpo di stato, uccidendo almeno due persone secondo i media locali. Un gruppo per i diritti umani ha detto che la crescente violenza dall’acquisizione militare dell’1 febbraio ha ucciso almeno 550 civili.

Di questi, 46 erano bambini, secondo l’Associazione di assistenza per i prigionieri politici del Myanmar. Circa 2.751 persone sono state detenute o condannate, ha detto il gruppo. Minacce di violenza letale e arresti di manifestanti non sono riusciti a sopprimere le manifestazioni quotidiane in tutto il Myanmar.

Il colpo di stato ha invertito anni di lenti progressi verso la democrazia nel paese del sud-est asiatico. Il servizio di notizie Myanmar Now ha riferito che le forze governative hanno sparato contro i manifestanti nella città di Monywa, uccidendo almeno due persone. Un video pubblicato sui social media ha mostrato un gruppo di manifestanti che portava via un giovane con quella che sembrava essere una grave ferita alla testa, mentre risuonavano gli spari.

Le sue condizioni non furono immediatamente note. Almeno sette persone sono rimaste ferite nella sparatoria, due delle quali hanno riportato gravi ferite e sono state prese in custodia dai soldati, ha detto Myanmar Now, citando un membro di una squadra di soccorso locale. Nella tarda serata di ieri la polizia in borghese armata ha arrestato cinque persone dopo aver parlato con un giornalista della CNN in un mercato a Yangon, la città più grande del paese.

Gli arresti sono avvenuti in tre episodi separati. Secondo quanto riferito da Myanmar Now, due donne hanno gridato aiuto mentre venivano arrestate. Un agente di polizia, che portava una pistola, ha chiesto se “qualcuno osava aiutarli”, ha detto un testimone al servizio di notizie. “Hanno puntato le pistole contro tutti, contro i passanti e contro le persone nel negozio”, ha detto un testimone di due agenti di polizia, che hanno portato via con la forza altre due donne al mercato.

Nel frattempo, l’Unione Nazionale Karen, che rappresenta il gruppo ribelle della minoranza etnica che da decenni combatte contro il governo, ha condannato “bombardamenti e attacchi aerei non stop” contro villaggi e “civili disarmati” nella loro patria lungo il confine con la Thailandia. “Gli attacchi hanno causato la morte di molte persone, compresi bambini e studenti, e la distruzione di scuole, case residenziali e villaggi. Questi atti terroristici sono chiaramente una flagrante violazione delle leggi locali e internazionali “, ha detto il gruppo in una dichiarazione.

Nelle aree controllate dai Karen, più di una dozzina di civili sono stati uccisi e oltre 20.000 sfollati dal 27 marzo, secondo i Free Burma Rangers, un’agenzia di soccorso che opera nella regione. Circa 3.000 Karen sono fuggiti in Thailandia, ma molti sono tornati in circostanze poco chiare.

Le autorità thailandesi hanno affermato di essere tornate volontariamente, ma i gruppi di aiuto dicono che non sono al sicuro e molti si nascondono nella giungla e nelle grotte sul lato del confine birmano. Più di una dozzina di gruppi minoritari hanno cercato per decenni una maggiore autonomia dal governo centrale, a volte attraverso la lotta armata.

Molti dei principali gruppi – tra cui Kachin, Karen e Rakhine Arakan Army – hanno denunciato il colpo di stato e hanno affermato che difenderanno i manifestanti nei loro territori. Dopo settimane di interruzioni notturne dell’accesso a Internet, l’esercito birmano venerdì ha chiuso tutti i collegamenti tranne quelli che utilizzano cavi in ​​fibra ottica, che funzionavano a velocità drasticamente ridotte. L’accesso alle reti mobili ea tutto il wireless – le opzioni meno costose utilizzate dalla maggior parte delle persone nei paesi in via di sviluppo – è rimasto bloccato sabato.

Il Myanmar ha languito per cinque decenni sotto un rigido governo militare, che ha portato all’isolamento internazionale e alle sanzioni. Quando i generali hanno allentato la presa, culminando nell’ascesa alla leadership di Aung San Suu Kyi nelle elezioni del 2015, la comunità internazionale ha risposto revocando la maggior parte delle sanzioni e riversando investimenti nel paese.