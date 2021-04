Incidente treno a Taiwan, cauzione di 500mila dollari per il proprietario del camion

Nella giornata di oggi i pubblici ministeri di Taiwan hanno chiesto un mandato di cattura per il proprietario di un camion senza pilota che è finito sui binari di un treno e ha causato il peggior disastro ferroviario del Paese degli ultimi decenni, uccidendo 50 persone e ferendone 178.

Il treno trasportava 494 persone quando nella giornata di ieri si è schiantato contro il camion dei lavori. Il freno di emergenza del camion non era innestato correttamente, secondo il centro di soccorso in caso di catastrofi del governo. L’incidente è avvenuto appena prima che il treno entrasse in un tunnel e molti passeggeri sono rimasti schiacciati all’interno delle carrozze mutilate. Con gran parte del treno bloccato all’interno del tunnel, alcuni sopravvissuti sono stati costretti a uscire dai finestrini e camminare lungo il tetto del treno per mettersi in salvo.

Il tribunale distrettuale di Hualien ha consentito al proprietario del camion di pagare una cauzione di 500.000 nuovi dollari taiwanesi ma deve rimanere nella contea ed evitare contatti con qualsiasi testimone, ha riferito la Central News Agency di Taiwan.