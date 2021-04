Prosegue la pressione sulle multinazionali americane per le leggi sul voto statale

Gli attivisti liberali stanno intensificando le richieste alle multinazionali americane di denunciare gli sforzi repubblicani per inasprire le leggi sul voto statale, e le aziende abituate a rapporti politici accoglienti si trovano ora nel mezzo di una crescente lotta partigiana sui diritti di voto.

La pressione sta aumentando sulle aziende leader in Texas, Arizona e altri stati, in particolare dopo la decisione della Major League di baseball di trasferire l’All-Star 2021 da Atlanta. La mossa è arrivata una settimana dopo che i repubblicani della Georgia hanno promulgato una revisione della legge elettorale dello stato che i critici sostengono sia un tentativo di sopprimere i voti democratici.

Altre società si sono, un po ‘tardivamente, unite al coro dei critici. Delta Air Lines e The Coca-Cola Co., due dei marchi più noti della Georgia, la scorsa settimana hanno definito la nuova legge “inaccettabile”, sebbene abbiano contribuito a scriverla. Ciò ha solo fatto arrabbiare i repubblicani, tra cui il governatore della Georgia Brian Kemp e diversi senatori statunitensi, che hanno accusato le società di essersi arretrate da attacchi ingiustificati da sinistra.

La lotta ha spinto l’America corporativa in un luogo che spesso cerca di evitare: il centro di una lotta politica partigiana. Ma sotto la minaccia del boicottaggio e della cattiva pubblicità, gli imprenditori stanno mostrando una nuova volontà di entrare nella mischia su una questione non direttamente correlata ai loro profitti, anche se ciò significa alienare gli alleati repubblicani. “Vogliamo ritenere le aziende responsabili di come si presentano quando i diritti di voto sono sotto attacco”, ha detto Marc Banks, un portavoce della NAACP. “Le aziende hanno un ruolo da svolgere, perché quando si presentano e parlano, le persone ascoltano.” I gruppi per i diritti civili hanno citato in giudizio per bloccare la nuova legge della Georgia, che è stata approvata dopo che i democratici hanno ribaltato lo stato repubblicano un tempo affidabile in un’elezione che Donald Trump ha falsamente affermato essere piena di frodi. Alcuni attivisti hanno chiesto il boicottaggio dei consumatori di Delta, Coca-Cola e altri. Respingono le affermazioni dei leader aziendali secondo cui hanno contribuito ad annacquare il conto per facilitare le proposte più precoci e più restrittive; quei leader, sostengono, avrebbero dovuto tentare di bloccare del tutto il piano.

In Texas, la NAACP, la League of Women Voters e la League of United Latin American Citizens, tra le altre organizzazioni, stanno sollecitando le società nello stato a parlare contro una lista di proposte di voto sostenute dai repubblicani. “La democrazia fa bene agli affari”, afferma la campagna. Nove organizzazioni hanno pubblicato annunci a tutta pagina su The Houston Chronicle e The Dallas Morning News, i principali quotidiani dello stato, sollecitando l’opposizione aziendale al piano. La proposta del Texas limiterebbe alcune ore di votazione anticipata, vieterebbe alle contee di istituire il voto drive-thru e proibirebbe ai funzionari locali di inviare in modo proattivo le domande per le votazioni per corrispondenza prima che gli elettori le richiedano. A differenza delle loro controparti con sede in Georgia, American Airlines e Dell Technologies non hanno aspettato che la misura del Texas passasse. “Per rendere chiara la posizione americana: siamo fermamente contrari a questo disegno di legge e ad altri simili”, ha detto American in una nota. L’Arizona, che Biden ha ribaltato da Trump a novembre, non ha ancora visto impegnarsi giocatori aziendali di alto profilo. Ma più di 30 gruppi hanno inviato una lettera congiunta a Allstate Insurance, CVS Health and Farmers ‘Insurance, tra gli altri, sollecitando la loro opposizione pubblica alle limitazioni di voto proposte. Emily Kirkland, direttore esecutivo di Progress Arizona, un gruppo progressista che ha firmato la lettera, ha detto che non c’è stata ancora alcuna risposta.

Altri gruppi chiedono che le corporazioni si concentrino su Washington, dove i Democratici del Congresso stanno spingendo misure intese a rendere più facile il voto degli americani, indipendentemente dalle leggi statali. Tra i cambiamenti, i Democratici avrebbero promulgato la registrazione automatica degli elettori a livello nazionale e standardizzato l’accesso al voto anticipato e per corrispondenza. I democratici vogliono anche ripristinare parti del Voting Rights Act del 1965 che richiedono al governo federale di approvare tutte le procedure elettorali negli stati e nei luoghi con una storia di discriminazione. La Corte Suprema ha annullato quelle disposizioni, che si applicavano alla Georgia e all’Arizona, tra gli altri stati, nel 2013. I giganti aziendali erano per lo più silenziosi quando Trump ha affermato falsamente di aver perso a causa di una frode. I leader aziendali hanno in gran parte sostenuto questa cautela mentre i legislatori statali repubblicani hanno usato la menzogna di Trump per giustificare una marea di nuovi progetti di legge per rendere più macchinoso il voto.

La reticenza era in netto contrasto con il modo in cui le camere di commercio hanno reagito sei anni fa, quando gli stati a guida repubblicana hanno promosso misure di “libertà religiosa”. Indiana, sotto l’allora Gov. Mike Pence, il futuro vicepresidente, ha subito un immediato contraccolpo aziendale. Dopo che la Carolina del Nord ha approvato una “fattura del bagno” che limitava i diritti LGBTQ nel 2016, PayPal ha affondato i piani di espansione lì e l’NBA ha spostato il suo gioco all-star da Charlotte. Un’analisi AP nel 2017 ha rilevato che la reazione alla fine sarebbe costata al North Carolina almeno 3,76 miliardi di dollari in perdita di affari.

Poi, i gruppi di lobbying corporativi della Georgia – con il sostegno di Delta e Coca-Cola – non hanno colto tali rischi, esprimendosi con forza contro la versione dei conservatori georgiani di una legge sulla “libertà religiosa”. I legislatori l’hanno approvato comunque, ma il predecessore di Kemp, il repubblicano Nathan Deal, ha posto il veto tra le proteste della Camera.

Alcuni repubblicani contestano il confronto. Brian Robinson, un ex assistente di punta che faceva parte della coalizione commerciale che si opponeva pubblicamente al disegno di legge sulla libertà religiosa, ha sostenuto che la misura “era chiaramente discriminatoria” nei confronti dei cittadini LGBTQ, mentre il disegno di legge elettorale di quasi 100 pagine è meno essere travisati dai Democratici e dai loro alleati. Le aziende stanno reagendo ai “mob di Twitter che chiedono una reazione alla loro falsa narrativa”, ha detto. I repubblicani nazionali hanno reagito ancora più duramente. Il senatore della Florida Marco Rubio, un ex e potenzialmente futuro candidato alla presidenza, ha sbattuto Delta con l’hashtag “#WokeCorporateHypocrites”. Tuttavia, la risposta di Delta e Coca-Cola alla lotta per il voto in Georgia è un ammonimento per altre imprese. Ed Bastian, amministratore delegato della compagnia aerea, ha inizialmente rilasciato una dichiarazione in cui si sottolineava il ruolo della lobby aziendale nel modificare il disegno di legge mentre passava attraverso l’Assemblea generale. I funzionari dell’Atlanta Metro Chamber, dove Bastian attualmente è presidente, hanno descritto in dettaglio come i lobbisti aziendali hanno trascorso settimane al Campidoglio per attenuare le disposizioni.

Alcuni repubblicani georgiani volevano revocare la legge statale sul voto per assente senza scuse, porre fine alla registrazione automatica degli elettori e vietare il voto anticipato domenicale utilizzato pesantemente dalle chiese nere. Volevano anche richiedere le fotocopie dei documenti di identità statali per ricevere e presentare schede per assenti, vietando al contempo le “caselle di posta” come contenitori per la raccolta delle schede elettorali. La legge finale ha preservato il voto per assente senza scuse e la registrazione automatica.

Il nuovo requisito della carta d’identità per le votazioni per assenti consente a un elettore di scrivere il proprio numero di identificazione statale, piuttosto che produrre una fotocopia, e il legislatore ha incluso il finanziamento per carte d’identità statali gratuite. La legge codifica anche il voto anticipato di persona nei fine settimana, sebbene consenta alle contee di scegliere se essere aperte al voto per un massimo di due domeniche. E ha reso le caselle di posta elettronica un appuntamento fisso in Georgia, ma ha limitato il numero. La filosofia dei leader aziendali, secondo il senatore dello stato democratico Jen Jordan, era “fondamentalmente, i repubblicani stanno per passare qualcosa, quindi potrebbero anche cercare di evitare di essere orribili”. Ma mercoledì, lo stesso giorno 72 dirigenti aziendali neri hanno pubblicato una lettera sul New York Times in cui esortava i leader aziendali a parlare, Bastian è stato più diretto. Ha inviato una nota a livello aziendale in cui dichiarava la legge “inaccettabile” e “basata su una bugia”, anche se non ha menzionato Trump. L’errore del grande business, ha detto Jordan, è stato “pensare che non ci fosse mai stata una versione che non sarebbe finita in questo modo”.