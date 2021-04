Bulgaria, oggi il voto di un nuovo parlamento in piena pandemia

I bulgari si recheranno alle urne nella giornata di oggi per votare un nuovo parlamento dopo mesi di proteste antigovernative e in mezzo a un’ondata di infezioni da coronavirus. I 12.000 seggi elettorali hanno aperto alle 7:00 e chiudono alle 20:00 per i 6,7 milioni di elettori aventi diritto che stanno eleggendo 240 legislatori.

Il voto è ampiamente visto come un referendum sul primo ministro Boyko Borissov. Il 61enne politico anticonformista ha guidato il suo partito di centro-destra GERB con una presa di ferro per più di un decennio e ora spera di vincere il suo quarto mandato. Il sostegno a Borissov in patria è iniziato a calare dopo che migliaia di persone scesero in piazza accusando il suo governo di intromettersi con gli oligarchi, non riuscendo a eliminare l’innesto e la povertà e a rivedere il sistema giudiziario.

I partner occidentali hanno ripetutamente criticato il paese balcanico per la corruzione e le carenze dello Stato di diritto e delle libertà dei media. Tuttavia, gli ultimi sondaggi di opinione suggeriscono che mentre il voto potrebbe produrre un parlamento frammentato che lotterà per eleggere un nuovo governo, il partito GERB di Borissov finirà per essere il più grande della Camera.

Era in testa alle urne con 5-10 punti percentuali di vantaggio sul suo principale sfidante, i socialisti, ma lungi dall’ottenere la maggioranza assoluta per governare da solo. Si prevede che diversi gruppi più piccoli, cavalcando l’onda di un forte sentimento anti-governativo, supereranno l’ostacolo del 4% per entrare in parlamento per la prima volta.

Uno di loro, guidato da un famoso intrattenitore televisivo, è classificato al terzo posto. Nonostante le critiche dell’opposizione sulla loro risposta inefficace alla pandemia, il voto per gli operatori storici potrebbe essere incentivato da un’attesa minore affluenza alle urne a causa dei timori di contagio e dell’assenza del voto postale o per procura. I sondaggi di uscita saranno annunciati immediatamente dopo la fine della votazione. I risultati preliminari sono attesi intorno alla mezzanotte di domenica.