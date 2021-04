Covid-19, la situazione in Asia tra nuovi blocchi e vaccini

Il governo filippino ha esteso un blocco di un’altra settimana dopo che un picco allarmante di infezioni da Covid-19 ha dato continuità al suo incremento e ha iniziato a sopraffare molti ospedali nella capitale e nelle regioni periferiche. Il presidente Rodrigo Duterte ha imposto le misure nella città metropolitana di Manila e quattro province periferiche.

I leader cattolici romani hanno spostato online gli eventi della Settimana Santa e della Pasqua dopo che tutti gli incontri pubblici, inclusi i luoghi di culto, sono stati temporaneamente vietati. Il Lung Center delle Filippine gestito dal governo è diventato l’ultimo ospedale nella regione della capitale ad annunciare durante il fine settimana che non può più accettare pazienti, dopo che il suo reparto Covid-19 ha raggiunto il picco massimo di ricoveri. “Non siamo solo pieni, l’ospedale è pieno da due settimane “, ha detto il portavoce del Lung Center, il dottor Norberto Francisco.

Altri ospedali hanno affermato di poter espandere la capacità dei letti, ma mancavano di personale medico a sufficienza, in parte perché molti erano stati infettati. L’amministrazione di Duterte ha affrontato sempre più critiche per la cattiva gestione della pandemia, ma il portavoce presidenziale Harry Roque ha affermato che la diffusione di varianti di coronavirus più infettive è stata una sorpresa.

“Nessuno avrebbe potuto prevedere quanto siano contagiose queste nuove varianti e, di conseguenza, abbiamo questi numeri in aumento”, ha detto Roque ad ABS CBN News, aggiungendo che i funzionari avrebbero inaugurato un’unità di terapia intensiva da 110 posti letto in un ospedale della capitale e stavano progettando di lanciare centri mobili di terapia intensiva Covid-19.

Le Filippine hanno segnalato più di 795mila casi di Covid-19 con 13.425 morti, il totale più alto nel sud-est asiatico dopo l’Indonesia.

La Cina ha iniziato lentamente a vaccinare la sua popolazione di 1,4 miliardi di persone, nonostante avesse quattro vaccini approvati, ma ora ha lanciato una campagna di vaccinazione a livello nazionale nel tentativo di costruire l’immunità di gregge.

– L’India ha registrato più di 100.000 nuovi casi di coronavirus ed è la prima volta dall’inizio della pandemia. Il ministero della Salute ha detto che nelle ultime 24 ore sono state segnalate 103.558 infezioni, superando il precedente massimo di 97.894 a fine settembre e portando il conteggio complessivo dell’India a 12,5 milioni. Le vittime sono aumentate di 478 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale a 165.101.

Le nuove infezioni in India vengono attualmente segnalate più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo. Il principale contributo alla nuova ondata è lo stato occidentale del Maharashtra, sede della capitale commerciale di Mumbai. Lo stato ha annunciato rigide restrizioni Covid-19, inclusi il coprifuoco notturno e i blocchi nel fine settimana. Il governo ha intensificato la sua campagna di vaccinazioni nelle ultime settimane, somministrando ora oltre 3 milioni di dosi al giorno.

– Da oggi il Bangladesh ha iniziato a imporre un blocco nazionale di una settimana, chiudendo i centri commerciali e i trasporti mentre le autorità cercano di fermare un’ondata di infezioni e morti da coronavirus. Le autorità sanitarie hanno affermato di aver dovuto affrontare una pressione schiacciante nelle unità di terapia intensiva nelle ultime settimane a causa di gravi infezioni.

Questo è il secondo blocco della nazione dopo il primo dello scorso marzo. Lunedì, le autorità hanno sospeso le operazioni di tutti i voli interni, il trasporto fluviale e i treni. Rimarranno operativi solo i servizi di emergenza. Le banche devono limitare il loro orario e le fabbriche devono facilitare gli spostamenti dei lavoratori. Il governo ha chiesto alle persone di non uscire dalle 18 alle 6 del mattino. Il Bangladesh ha segnalato 637.364 casi di virus dall’inizio della pandemia, con 9.266 morti.

– Le misure di semi-emergenza sul coronavirus sono iniziate oggi anche a Osaka e in altre due prefetture, mentre il Giappone cerca di ridurre al minimo l’impatto economico su aree specifiche in cui le infezioni stanno risalendo a meno di quattro mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gli esperti hanno espresso preoccupazione per il rapido picco di Osaka, con molti casi collegati a nuove varianti.

– Le autorità sanitarie dello Sri Lanka lunedì hanno iniziato a inoculare migliaia di cittadini cinesi nello Sri Lanka utilizzando il vaccino Sinopharm donato dalla Cina. Lo Sri Lanka ha ricevuto la donazione di 600mila dosi la scorsa settimana, ma non le somministrerà agli abitanti dello Sri Lanka fino a quando non avrà ottenuto l’autorizzazione dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Lo Sri Lanka ha utilizzato il vaccino Oxford-AstraZeneca da gennaio per vaccinare più di 903mila persone e prevede inoltre di acquistare 7 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V.