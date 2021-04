Giordania, le dichiarazioni del principe Hamzah dopo gli arresti domiciliari

L’estraniato principe della Giordania Hamzah bin Hussein ha detto in una registrazione vocale che disobbedirà agli ordini dell’esercito di non comunicare con il mondo esterno dopo essere stato messo agli arresti domiciliari. Il fratellastro di re Abdullah e l’ex erede al trono nel messaggio rilasciato oggi ha ribadito la volontà di non obbedire dopo essere stato escluso da qualsiasi attività. “Sto per intensificarmi e non obbedirò quando ti dicono che non puoi uscire o twittare o raggiungere le persone e che puoi solo vedere la famiglia”, ha detto nella registrazione che ha fatto circolare ad amici e contatti.

Sabato, i militari hanno avvertito il principe sulle azioni che secondo loro stavano minando “la sicurezza e la stabilità” in Giordania, un alleato chiave degli Stati Uniti. Il principe Hamzah in seguito ha detto di essere agli arresti domiciliari. I funzionari hanno annunciato nella giornata di ieri che il principe Hamzah aveva tenuto contatti con persone direttamente collegabili a paesi stranieri con lo scopo di destabilizzare il paese.

Non è chiara la motivazione di fondo per cui il regno abbia deciso di reprimere il principe Hamzah. I funzionari hanno detto che erano in corso sforzi per risolvere la crisi all’interno della famiglia reale, ma il principe non aveva nessuna intenzione di collaborare e da qui è nata la decisione di re Abdullah, che ha rimosso il principe Hamzah dalla sua posizione di erede al trono nel 2004, con una mossa che ha consolidato il suo potere.