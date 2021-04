Israele, oggi il processo contro Netanyahu per corruzione: le accuse dei pubblici ministeri

Oggi i pubblici ministeri israeliani hanno accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu all’apertura di un processo per corruzione che, insieme alle elezioni inconcludenti, ha offuscato le prospettive del primo ministro di rimanere in carica.

Netanyahu, che nega ogni illecito nei tre casi contro di lui, si è presentato al tribunale distrettuale di Gerusalemme in abito scuro e mascherina nera, conferendo con gli avvocati mentre i suoi sostenitori e critici tenevano rumorose manifestazioni fuori, andando via prima della convocazione del primo testimone . Nel frattempo, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha iniziato a consultarsi con i capi di partito su chi potrebbe formare il prossimo governo di coalizione – un ribaltamento dopo che un voto inconcludente del 23 marzo scorso non ha visto uscire fuori un vero e proprio vincitore.

“Il rapporto tra Netanyahu e gli imputati è diventato una moneta, qualcosa che potrebbe essere scambiato”, ha detto il procuratore Liat Ben-Ari presentando il cosiddetto caso 4000, riguardante la presunta relazione del premier con i proprietari di un sito web di notizie. “Questa valuta potrebbe distorcere il giudizio di un funzionario pubblico”. Netanyahu, accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia nel primo processo di questo tipo contro un primo ministro israeliano in carica, si è descritto come vittima di una caccia alle streghe politicamente motivata.