Regno Unito, il programma di Boris Johnson per allentare le restrizioni

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato oggi che tutti in Inghilterra potranno fare un test Covid-19 due volte a settimana. Un modo di continuare a monitorare la pandemia, mentre la società si riapre e le somministrazioni dei vaccini continuano con ritmi rapidi.

Johnson, che dovrebbe confermare i piani per rilanciare i viaggi internazionali e far respirare il settore economico, ha detto che il nuovo programma di test di massa spezzerebbe la catena di trasmissioni e individuerebbe casi senza sintomi. Mentre gran parte dell’Europa entra in nuovi blocchi per affrontare casi in aumento, Johnson ha definito un piano scaglionato per allentare le restrizioni nei prossimi mesi, un enorme impulso per uno dei paesi più colpiti durante la pandemia.

“Mentre continuiamo a fare buoni progressi nel nostro programma di vaccini e con la nostra tabella di marcia per allentare con cautela le restrizioni in corso, i test rapidi regolari sono ancora più importanti per assicurarci che quegli sforzi non vengano sprecati”, ha detto Johnson in un comunicato.

L’aumento dei test aiuterà i funzionari sanitari a monitorare la pandemia mentre il paese si riapre lentamente da un rigoroso blocco di quattro mesi. Johnson dovrebbe confermare che tutti i negozi al dettaglio, ristoranti all’aperto e i parrucchieri potranno riaprire il 12 aprile in Inghilterra, mentre per i viaggi internazionali verrà utilizzato un sistema semaforico per i paesi basato sui livelli di infezione e vaccinazione.

Anche i passaporti dei vaccini sono in fase di sperimentazione per eventi di massa. In base al piano attuale, i viaggi internazionali non riprenderanno fino al 17 maggio. La Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord stanno seguendo dei percorsi simili per uscire dal rigido blocco imposto all’inizio di quest’anno. La Gran Bretagna è in grado di perseguire una ripresa dopo aver somministrato le dosi di AstraZeneca e Pfizer, superando la metà della popolazione adulta.