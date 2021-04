Cina, condannati due ex funzionari dello Xinjiang

La Cina ha condannato a morte un ex funzionario dell’istruzione e un ex funzionario legale nella regione nord-occidentale dello Xinjiang con una sospensione di due anni con accuse tra cui separatismo e corruzione. Sattar Sawut e Shirzat Bawudun sono gli ultimi di molti burocrati dello Xinjiang, quasi tutti membri dell’etnia turca uigura originaria della regione, ad essere condannati con accuse di sicurezza nazionale in quella che la Cina chiama una campagna contro “funzionari bifronte” che stanno cercando di minare il dominio cinese dall’interno del sistema.

Tali condanne vengono solitamente commutate in ergastolo dopo due anni con buona condotta. Entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli e nessuno dei due ha presentato ricorso, ha detto Wang Langtao, vice presidente del tribunale regionale superiore del popolo dello Xinjiang. I casi di sicurezza nazionale vengono ascoltati a porte chiuse e non era esattamente chiaro quando gli uomini erano stati processati o quando le loro condanne erano state pronunciate.

Martedì la corte ha affermato che Sattar Sawut, l’ex capo del dipartimento regionale dell’istruzione “ha incorporato il contenuto di separatismo etnico, violenza, terrorismo ed estremismo religioso nei libri di testo nelle lingue minoritarie”. “Sattar Sawut ha approfittato della compilazione e della pubblicazione di libri di testo in lingue etniche per le scuole primarie e secondarie per dividere il paese, a partire dal 2002. Ha incaricato altri di scegliere diverse persone con pensieri separatisti per unirsi alla squadra di compilazione dei libri di testo”.

Sono stati condannati anche altri tre funzionari dell’istruzione e due redattori di libri di testo, secondo un documentario pubblicato dall’emittente statale CCTV la scorsa settimana. I tre funzionari sono stati condannati all’ergastolo, mentre le pene inflitte alla redazione non sono state subito chiare. Il figlio di uno dei redattori condannati ha definito le accuse “assurde”, dicendo che suo padre aveva evitato la politica e sottolineando che i libri di testo sono stati giudicati a posto dal governo cinese per oltre un decennio.

“Questi libri di testo sono stati approvati dallo stato”, ha detto Kamaltürk Yalqun, figlio del direttore incarcerato Yalqun Rozi. “La Cina sta cercando di cancellare la storia e scrivere una nuova narrativa”. Xinhua ha riferito che Shirzat Bawudun, l’ex capo del dipartimento di giustizia regionale dello Xinjiang, è stato condannato per “divisione del paese”, per aver colluso con il Movimento islamico del Turkistan orientale e per aver “offerto aiuto a separatisti ed estremisti religiosi”.

A seguito di attacchi terroristici che hanno ucciso migliaia di persone, la Cina ha portato più di 1 milione di uiguri, kazaki e membri di altre minoranze in gran parte musulmane in campi, prigioni e altre strutture di detenzione dove viene detto loro di denunciare l’Islam e la cultura tradizionale, imparare il cinese mandarino e giurare fedeltà al Partito Comunista al potere e il suo leader, Xi Jinping.

Quella repressione è stata accompagnata dall’arresto di eminenti accademici uiguri e di altri personaggi pubblici, nonché dalla distruzione delle moschee e dalla graduale eliminazione dell’insegnamento della lingua uigura in una campagna di assimilazione forzata che molti esperti indipendenti chiamano un “genocidio culturale”. ” La Cina nega qualsiasi abuso, affermando che i centri avevano lo scopo di insegnare abilità lavorative e deradicalizzare coloro che sono influenzati dagli insegnamenti jihadisti anti-cinesi. Afferma che le sue politiche hanno impedito che si verificassero nuovi attacchi terroristici per più di quattro anni.

Pechino ha anche attaccato a gran voce le rivendicazioni di lavoro forzato nelle fabbriche e nei campi di cotone e ha incoraggiato un boicottaggio pubblico non ufficiale delle società straniere che si sono pronunciate sulla questione. Definisce le sanzioni statunitensi contro i funzionari associati alla persecuzione nello Xinjiang un ex di persecuzione politica che non avrà alcun effetto sulla politica del governo.

La corte ha detto che i libri di testo approvati da Sattar Sawut sono stati usati per 13 anni, portando “gravi conseguenze”. Ha affermato che le edizioni del 2003 e del 2009 dei libri di testo contenevano 84 passaggi che predicavano il separatismo etnico, la violenza, il terrorismo e l’estremismo religioso e che diverse persone sono state ispirate dai libri per partecipare a una sanguinosa rivolta antigovernativa nella capitale regionale Urumqi nel 2009.